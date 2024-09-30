Как сейчас выглядит та самая Тринити из "Матрицы", которая крутила роман с Киану Ривзом и стала секс-символом

Впрочем, не все актеры, подарившие зрителям эти образы, часто появляются в новых лентах, вот как Керри-Энн Мосс - она играла Тринити, но сейчас о ней почти ничего не слышно.

Культовая франшиза "Матрица" вышла почти 25 лет назад. И главные герои фильмов: Нео, Тринити и Морфеус - до сих пор остаются очень популярными, их изображают в играх и комиксах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сложилась судьба актрисы и чем она занимается сейчас.

Как Керри-Энн Мосс стала звездой "Матрицы"

Актриса родилась в провинции Канады и начинала свою карьеру с модельного бизнеса. Затем она снималась в фильмах в сериалах, но роли были незначительными. Мосс появлялась в драме "Темное правосудие" и даже в спин-оффе "Района Мелроуз", но это сделало ее звездой.

Настоящее чудо ждало ее потом. Когда Мосс было примерно 32 года, она получила роль Тринити в "Матрице".

Тринити в "Матрице" (скриншоты)

Актриса удачно показала ловкую и сильную хакершу, которая обычно ходила в латексе и работала на Морфеуса. Сцены со стрельбой и драками, в которых Мосс была невероятно эффектной, сделали ее секс-символом "нулевых".

Интересно, что во время съемок первой части "Матрицы" актриса закрутила роман с Кианом Ривзом. Впрочем, их отношения быстро превратились исключительно рабочие.

Тринити в фильме "Матрица" (скриншоты)

Уже впоследствии Мосс вышла за актера Стивена Роема, от которого родила троих детей.

Как развивалась карьера актрисы и что с ней сейчас

После "Матрицы" Мосс стала очень известной. Она получала немало ролей. Актриса сыграла в "Красной планете" и "Шоколаде", появилась в триллере "Помни".

Кроме того, звезда удачно монетизировала свою роль в "Матрице". Она озвучивала героинь в видеоиграх, среди которых: Mass Effect 2, The Matrix Awakens и Horizon Forbidden West, вышедшей в 2022 году.

Актриса из "Матрицы" сейчас (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

В настоящее время Мосс 57 лет. В 2021 году она снялась в фильме "Матрица: Воскрешение", а в 2024 году появилась в мини-сериале "Аколит".

На своей странице в Instagram актриса часто рассказывает о йоге и демонстрирует "свежие" фото. И, как заметно на кадрах, Мосс выглядит великолепно.

Звезда "Матрицы" на новых кадрах (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

В свои годы звезда почти не изменилась. Она может похвастаться стройной фигурой и теми же характерными скулами, как и в "Матрице". При этом понятно, что Мосс позволила себе "естественное старение" - на ее лице трудно заметить следы "пластики" или "уколов красоты".

Актриса Кэрри-Энн Мосс сейчас (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)