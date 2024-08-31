Як зараз виглядає та чим займається зірка "Х-фактору" Марія Рак, яка довела до крику Тіну Кароль

Початок кар'єри та участь у "Х-факторі"

Марія Рак народилася у місті Бородянка (Київська область). Співом майбутня зірка захоплювалась із 3 років і з того часу мріяла стати відомою співачкою. Пізніше закінчила музичну школу за класом гітари та Київську естрадно-циркову академію ім. Л. Утьосова, де вивчала естрадний вокал.

Коли дівчинці було 14 років, із сім'ї пішов батько, і це стало для неї дуже великим потрясінням.

Ще до участі у шоу "Х-фактор" Марія Рак була солісткою невеликого київського кавер-гурту. Маючи величезне бажання розвиватися, вона постійно ходила на всілякі кастинги, але ніде не проходила.

У 16 років вона стала учасницею шоу "Х-фактор", де потрапила до команди "Дівчата" під керівництвом продюсера Ігоря Кондратюка. Перший сезон вийшов у ефір у вересні 2010 року на телеканалі СТБ.

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Рак дійшла до фіналу, але посіла друге місце, поступившись першістю оперному співаку Олексію Кузнєцову. Зазначимо, що у цьому проекті артистка познайомилася з Дмитром Монатиком, з яким вона продовжувала спілкуватися і після зйомок, коли його кар'єра почала розвиватися з шаленою швидкістю.

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Творча пауза у зв'язку з декретом

Через 3 роки після "Х-фактора" Рак завагітніла та вийшла заміж за Олександра Чуніна - бас-гітариста гурту The Maneken Євгена Філатова. Дівчина сконцентрувалася на сім'ї та материнстві, закинувши творчість та кар'єру на довгі роки.

Марія Рак із чоловіком (фото: instagram.com/mariarak_official)

"Три роки я фанатично займалася дитиною, її вихованням. Домашні пологи, еко-материнство, тільки грудне вигодовування, спільний сон - все це вимагало дуже багато уваги та сил. І я сильно видихнулася за цей період. А понесло мене конкретно. Я думала, що материнство - моє покликання, що мені взагалі потрібно бути доулою. Я сама випікала хліб, ми жили на дачі, у лісі, без зв'язку по 2-3 тижні. Був період, коли ми просто переїжджали з місця на місце", - зізналася вона.

Співачка з чоловіком та сином (фото: instagram.com/mariarak_official)

Проте шлюб артистки розпався в 2020 році. Як зазначила сама Марія, із чоловіком у них був "повний дисбаланс" і "кожен був сам із собою".

Участь та скандал на "Голосі країни"

У 2021 році Рак стала учасницею 11 сезону шоу "Голос країни". Для "сліпих прослуховувань" вокалістка обрала пісню Вітні Х'юстон Queen of the night, і не помилилася - до неї розвернулися всі тренери.

Звичайно, Марія обрала MONATIK, який першим розвернувся до неї, оскільки впізнав її голос.

Проте участь у популярному проекті обернулася для неї скандалом. Під час вокальних боїв її тренер Дмитро Монатик обрав іншу учасницю, оскільки вона заспівала краще. Марію могли врятувати інші судді за допомогою "крадіжки" до своєї команди, проте вокалістка відмовилася.

"Я з вдячністю звертаюся до суддів та залишаю проект, бо мені хотілося попрацювати саме з тобою, Дімо", - зазначила артистка.

Ці слова розлютили наставницю іншої команди - Тіну Кароль. Співачка звинуватила Марію у маніпуляції. У результаті суддям вдалося вмовити дівчину продовжити участь у шоу, а Надя Дорофєєва запросила її до своєї команди.

"Гаразд", - невдоволено сказала Рак.

"Не "гаразд", а дякую!", - прокоментувала мало не з криком Кароль.

На відео цей момент можна переглянути з 6:22.

У 2021 році вона також випустила трек "Легко".

Де зараз Марія Рак

Після початку повномасштабного вторгнення дівчина рідко виходить на зв'язок зі своїми підписниками.

Співачка в образі (фото: instagram.com/mariarak_official)

Відомо, що у березні 2022 року вона разом із сином залишила Україну.

Судячи з публікацій, вона мешкала у Бельгії, де давала благодійні концерти на підтримку нашої країни. У деяких постах Рак писала, що вже рік живе не вдома, а також розповідала, як вона сумує за рідною країною.

Марія Рак зараз (фото: instagram.com/mariarak_official)

У серпні 2023 року вона приїжджала в Україну, до рідної Бородянки, яка сильно постраждала на початку війни. Артистка виступила на площі Шевченка у День Незалежності.

За останній рік співачка опублікувала лише кілька постів. Один із них про материнство, а в останньому Марія розповіла, що здійснила свою дитячу мрію - з'їздила до Діснейленду на свій день народження.

Марія Рак із сином (фото: instagram.com/mariarak_official)