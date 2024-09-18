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Як зараз виглядає та чим займається Юлія Руднєва - переможниця "Фабрики зірок-4" (фото)

Юлія Руднєва (Фото: instagram.com/ulirud)
Автор: Любов Блажко

Юлія Руднєва - виконавиця, акторка, модель, а також переможниця четвертої української "Фабрики зірок".

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, що відомо про життя артистки сьогодні та що вона публікує у своїх соцмережах.

Кар'єра

Юлія Руднєва з 6-річного віку почала займатися хореографією. Потім близько 10 років професійно займалася бальною хореографією. Далі - закінчила музичну школу за класом "фортепіано" та Київський університет культури за класом "естрадний спів".

Згодом Юлія долучалася до участі в першому українському мюзиклі "Екватор", де отримала головну роль. Також знімалася у телесеріалі "Відділ 44", де також де мала головну роль. А ще - серіал "Мольфар", теж головна роль.

 

Юлія - переможниця шоу "Фабрика зірок 4", яке вийшло на екрани у 2011 році. Після завершення проєкту вона продовжила займатися музичною діяльністю і, як можна побачити, не покинула улюблену справу і досі.

Наразі Руднєва продовжує створювати власну музику, і виконання своїх пісень вона демонструє під звучання симфонічного оркестру та інколи кавер бендів.

 

Життя Руднєвої зараз

Юлія продовжує вести соцмережі, у шапці профілю в Instagram презентує себе як співачка, авторка пісень та переможниця вищезгаданої музичної програми.

Також артистка ділиться кадрами з подорожей та публікує деякі свої роздуми. Окрім того, вона викладає фото та відео з виступів та час від часу демонструє себе в різних амплуа. Фото співачки з її соцмереж можете побачити на сторінці нижче:

Кадри з соцмереж Руднєвої (Фото: instagram.com/ulirud) 

Своє особисте життя Руднєва не афішує, і на її сторінці не знайти романтичних кадрів. Основна увага у блозі зірки приділена її творчості, робочим моментам та яскравим знімкам з різноманітних фотосесій.

У коментарях колеги та підписники пишуть про те, що Юлія має приголомшливий вигляд.

Юлія Руднєва сьогодні (Фото: instagram.com/ulirud) 

До слова, у грудні минулого року співачка присвятила пост своїй рідній Одесі.

"Моя рідна Україна - тобі кажуть, що ти сильна і непереможна, бо ти ненька наша! Моя рідна оселя, мій Київ - тобі кажуть ти сильний і встоїш, бо ти фортеця! Моя рідна Одеса, мій батьківський дім - тобі кажуть, що ти сильна і всеосяжна, бо ти перлина Чорного моря! Це Правда. Бо ЛЮБОВ і розуміння у кожній сім’ї - це найважливіший код Нашої нації", - писала Руднєва та ділилася кадром, зробленим на тлі Ейфелевої вежі у Парижі.

Співачка часто подорожує (Фото: instagram.com/ulirud)

Також подивіться, як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років.

А ще ми писали, що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні "Опа Гангам Стайл".

Для написання матеріалу була використані джерела: Instagram Юлії Руднєвої, інформація про неї з сайту Abastudio, відео з YouTube.

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