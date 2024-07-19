Як зараз виглядає Саша Шапік, який для забави стрибав з потягів та був кумиром підлітків

Саша Шапік - блогер родом з Черкас, за яким у соцмережах стежать понад 100 тисяч підписників. Він здобув інтернет-популярність завдяки своєму образу фріка, адже не боявся дивувати публіку епатажною поведінкою та непезпечними трюками, які становили пряму загрозу для життя.

Як сьогодні виглядає 36-річний чоловік, де живе та що постить у своєму блозі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про Сашу Шапіка

У минулому блогера неодноразово затримували правоохоронні органи, оскільки він разом з іншими хлопцями руйнував майно, реалізуючи свої одіозні витівки.

Шапік є автором відео, де демонстрував їзду зацепером на різноманітних видах транспорту та стрибки з них. Такі трюки є не лише небезпечними, але й тягнуть за собою неприємності для інших.

Тим не менше, така невиправдана "сміливість" зробила хлопця на той момент справжнім кумиром для підлітків.

У 2013 році відеоблог створив і батько Шапіка, і сімейна сторінка отримала назву "Трепанація". Там можна знайти відео про господарські справи, облаштування дачі та таке інше.

Саша Шапік сьогодні (Фото: instagram.com/messinmyass)

Крім того, зірка соцмереж близько 10 років тому став запрошеним гостем програми "Детектор брехні", що виходила на каналі "СТБ" з Дмитром Карпачовим. У проєкті Шапік вразив відвертими зізнаннями на низку провокативних питань.

За його словами, він погодився на участь у зйомках, аби довести матері своєї доньки, що може бути для неї гідним батьком.

Саша Шапік зараз

Наразі Саша мешкає за кордоном, і у своєму блозі публікує фото та відео з різних локацій - Італії, Туреччини, Франції та інших країн.

Уродженець Черкас виїхав напередодні повномасштабного вторгнення. На його YouTube-каналі можна знайти ролик під назвою "Як я "втік" з України".

У відео Шапік демонструє чергову подорож - 19 лютого 2022 року він вилетів до Мадейри, Португалія.

Наразі на сторінку блогера підписано майже 140 тисяч користувачів, і можна побачити, що його сторінка присвячена подорожам. Найбільше контенту останнім часом він публікував із Туреччини, показуючи, як проводить час, де зупинився та які розваги для себе обрав.

Саша Шапік виїхав напередодні повномасштабної війни (Фото: instagram.com/messinmyass)

Також він хвалився своїм відпочинком у Грузії.

Українець охоче ділиться кадрами з відпочинку (Фото: instagram.com/messinmyass)

Пости Шапік продовжує писати російською, і більшість його підписників - теж російськомовна аудиторія, про що свідчать коментарі. Хоча час від часу на сторінці можна побачити й коментарі від підписників українською.

Саші Шапіку 36 років (Фото: instagram.com/messinmyass)

На питання когось із юзерів "Чому не в Черкасах?", чоловік воліє не відповідати.

"Люблю переїжджати, вже 10 років мешкаю в готелях", - написав блогер в шапці профілю в Instagram.

Блогер активно подорожує (Фото: instagram.com/messinmyass)

Саша перебуває у стосунках з жінкою на ім’я Таня, яку часто можна побачити поруч з ним на фото чи відео. Від попередніх стосунків він має доньку Мілу, про яку вже згадувалося вище.

Шапік зі своєю обраницею (Фото: instagram.com/messinmyass)

Тетяна Ткачук, обраниця Шапіка, своєю чергою підкреслила у себе у блозі, що є блогером з України.

Тетяна Ткачук (Фото: instagram.com/tatianatkachuk)