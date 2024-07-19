Как сейчас выглядит Саша Шапик, который для забавы прыгал с поездов и был кумиром подростков

Саша Шапик - блогер родом из Черкасс, за которым в соцсетях следят более 100 тысяч подписчиков. Он получил интернет-популярность благодаря своему образу фрика, поскольку не боялся удивлять публику эпатажным поведением и небезопасными трюками, представлявшими прямую угрозу жизни.

Как сегодня выглядит 36-летний мужчина, где живет и что постит в своем блоге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно про Сашу Шапика

В прошлом блогера неоднократно задерживали правоохранительные органы, поскольку он вместе с другими ребятами разрушал имущество, реализуя свои одиозные выходки.

Шапик является автором видео, где демонстрировал езду зацепером на различных видах транспорта и прыжки с них. Такие трюки не только опасны, но и влекут за собой неприятности для других.

Тем не менее, такая неоправданная "смелость" сделала парня на тот момент настоящим кумиром для подростков.

В 2013 году видеоблог создал и отец Шапика, и семейная страница получила название "Трепанация". Там можно найти видео о хозяйственных делах, обустройстве дачи и так далее.

Саша Шапик сегодня (Фото: instagram.com/messinmyass)

Кроме того, звезда соцсетей около 10 лет назад стал приглашенным гостем программы "Детектор лжи", выходившей на канале "СТБ" с Дмитрием Карпачевым. В проекте Шапик поразил откровенными признаниями, отвечая на ряд провокационных вопросов.

По его словам, он согласился на участие в съемках, чтобы доказать матери своей дочери, что может быть для нее достойным отцом.

Саша Шапик сейчас

На данный момент Саша живет за границей, и в своем блоге публикует фото и видео из разных локаций - Италии, Турции, Франции и других стран.

Уроженец Черкасс выехал накануне полномасштабного вторжения. На его YouTube-канале можно найти ролик под названием "Как я "сбежал" из Украины".

В видео Шапик демонстрирует очередное путешествие - 19 февраля 2022 года он вылетел в Мадейру, Португалия.

На страницу блогера подписано почти 140 тысяч пользователей, и можно увидеть, что его страница посвящена путешествиям. Больше всего контента в последнее время он публиковал из Турции, показывая, как проводит время, где остановился и какие развлечения для себя выбрал.

Саша Шапик уехал накануне полномасштабной войны (Фото: instagram.com/messinmyass)

Также он хвастался своим отдыхом в Грузии.

Украинец охотно делится кадрами из отдыха (Фото: instagram.com/messinmyass)

Посты Шапик продолжает писать на русском, и большинство его подписчиков - тоже русскоязычная аудитория, о чем свидетельствуют комментарии. Хотя время от времени на странице можно увидеть и комментарии от подписчиков на украинском.

Саше Шапику 36 лет (Фото: instagram.com/messinmyass)

На вопрос кого-то из пользователей "Почему не в Черкассах?", мужчина предпочитает не отвечать.

"Люблю переезжать, уже 10 лет живу в гостиницах", - написал блогер в шапке профиля в Instagram.

Блогер активно путешествует (Фото: instagram.com/messinmyass)

Саша находится в отношениях с женщиной по имени Таня, которую часто можно увидеть рядом с ним на фото или видео. От предыдущих отношений у него есть дочь Мила, о которой уже упоминалось выше.

Шапик со своей избранницей (Фото: instagram.com/messinmyass)

Татьяна Ткачук, избранница Шапика, в свою очередь подчеркнула у себя в блоге, что является блогером из Украины.

Татьяна Ткачук (Фото: instagram.com/tatianatkachuk)