Як зараз виглядає Мадонна: свіжі фото 65-річної поп-зірки, яку досі хочуть мільйони

Мадонна несумнівно є секс-символом, до того ж вже багато років вона не сходить з цієї дистанції, оскільки її зовнішній вигляд просто захоплює.

Про те, який вигляд зараз має Мадонна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку зірки.

Як зараз виглядає Мадонна

Співачка, якій нині 65 років не припиняє приємно вражати своїх прихильників та чоловіків в усьому світі, оскільки вона продовжує робити гарні та спокусливі фото.

Жінка дуже ретельно стежить за собою, їй важливо залишатися іконою краси й таланту, адже вона давно взяла високу планку.

Днями співачка показала свіжі фотокартки, на яких вона має приголомшливий вигляд. Артистка струнка, доглянута та просто випромінює сильну жіночу енергетику, це помітно навіть крізь фото.

Зірка продемонструвала те, що вона стежить за модними трендами й одягається дуже сучасно. Наприклад, на кількох кадрах вона постала у трендовій спідниці з розрізом спереду, яка була одягнена не модні брюки палаццо чорного кольору. А також на зірці було пальто з хутром.

Як зараз виглядає Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Цей образ показує сучасність Мадонни, а локації для фото лише підтверджують це. А ось далі артистка показала ще більш сміливі фото у неймовірних комбінезонах.

Перший з них - чорний та весь всипаний блискітками і камінцями. Цей образ вона доповнила окулярами, які теж є у трендах цього року. У цьому комбінезоні Мадонна позувала вдома і ніби їла макарунси.

Як зараз виглядає Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

А от наступне вбрання не залишає жодних шансів хейтерам Мадонни, якщо вони є, адже одягнути сяючий обтислий комбінезон з чоботами та позувати в ньому на ліжку - це сміливо. А крім цього ще й виглядає звабливо.

Тож у свої 65 зірка світового масштабу доводить, що вік не грає жодної ролі для жіночої краси та впевненості. Вона дійсно є прикладом любові до себе для багатьох дівчат і жінок.

Як зараз виглядає Мадонна (фото: instagram.com/madonna)