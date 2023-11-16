Как сейчас выглядит Мадонна: свежие фото 65-летней поп-звезды, которую до сих пор хотят миллионы

Мадонна несомненно является секс-символом, к тому же уже много лет она не сходит с этой дистанции, поскольку ее внешний вид просто восхищает.

О том, как выглядит сейчас Мадонна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу звезды.

Как сейчас выглядит Мадонна

Певица, которой сейчас 65 лет не прекращает приятно поражать своих поклонников и мужчин во всем мире, поскольку она продолжает делать красивые и соблазнительные фото.

Женщина очень тщательно следит за собой, ей важно оставаться иконой красоты и таланта, ведь она давно взяла высокую планку.

На днях певица показала свежие фотографии, на которых она выглядит потрясающе. Артистка стройна, ухожена и просто излучает сильную женскую энергетику, это заметно даже сквозь фото.

Звезда продемонстрировала, что она следит за модными трендами и одевается очень современно. Например, на нескольких кадрах она предстала в трендовой юбке с разрезом спереди, которая была надета не модные брюки палаццо черного цвета. А также на звезде было пальто с мехом.

Как сейчас выглядит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Этот образ показывает современность Мадонны, а локации для фото только подтверждают это. А вот дальше артистка показала еще более смелые фото в невероятных комбинезонах.

Первый из них - черный и весь усыпанный блестками и камнями.Этот образ она дополнила очками, которые тоже есть в трендах этого года. В этом комбинезоне Мадонна позировала дома и ела макарунсы.

Как сейчас выглядит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

А вот следующий наряд не оставляет никаких шансов хейтерам Мадонны, если они есть, ведь надеть сияющий комбинезон в обтяжку с сапогами и позировать в нем на кровати - это смело. А кроме этого еще и выглядит соблазнительно.

В свои 65 звезда мирового масштаба доказывает, что возраст не играет никакой роли для женской красоты и уверенности. Она действительно является примером любви к себе для многих девушек и женщин.

Как сейчас выглядит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)