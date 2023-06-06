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Як зараз виглядає Каховська ГЕС, яку підірвали окупанти (фото, відео)

Фото: Каховську ГЕС підірвали окупанти (Збройні сили України/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В даний час уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяг води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби активно працюють.

У матеріалі Styler дивіться фото та відео з ГЕС у Херсонській області.

Відео з Каховською ГЕС

Зараз вода з ГЕС прибуває та прибуває.

Також повідомляють, що у Новій Каховці вода затопила місцевий зоопарк "Казкова діброва".

Вода починає підтоплювати і Херсон, там на вулицях уже помітили бобрів. Тварини у розпачі тікають зі свого звичного довкілля.

Як повідомила ЗМІ радниця голови ВП Дар'я Зарівна, низка населених пунктів Херсонщини вже повністю або частково затоплено.

Населені пункти Херсонщини частково затоплені

Що робити людям

Місцевих жителів попросили зібрати всі цінні речі та домашніх тварин та готуватися до евакуації.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також закликав жителів Херсонської області найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.

В яких населених пунктах існує загроза

Зазначається, що попередньо станом на 07:55, загроза підтоплення існує для таких населених пунктів.

Правий берег:

Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, частково місто Херсон – Острів/Корабел.

Лівий берег:

Нова Каховка, Дніпряни, Олешки та населені пункти в районі Олешок, Кардашинка, Кохани, Гола Пристань, Рибальче.

Крім того, один із районів Херсона відключили від електрики через підтоплення після підриву Каховської ГЕС.

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