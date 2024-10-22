Як зараз виглядає Ірина Шинкарук - донька знаменитого композитора і барда Володимира Шинкарука (фото)

Кар'єра Ірини Шинкарук

Після закінчення Житомирського училища культури та мистецтв Ірина вступила до Житомирського педагогічного університету імені Франка та Київського національного університету культури та мистецтв. Згодом вона відправилася на стажування з вокалу до Варшавського театру оперети.

Пізніше, наприкінці 90-х, стала солісткою Українського державного театру пісні, а з 1999 року і по сьогодні є солісткою оркестру Національного радіо України.

Ірина Шинкарук сьогодні (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

Окрім того, у минулому Ірина обіймала посаду доцентки кафедри естрадного співу КНУКіМ та була старшим диктором на телеканалі "Культура".

Шинкарук також є переможницею низки Всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Свою концертну діяльність вона розпочала з дитинства - у 7-річному віці почала співати в дуеті зі своїм відомим батьком. Артистка підкорювала сцени США, Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії, Франції, Німеччини, Греції та інших країн.

А ще виконавиця створила новий напрямок у сучасній українській музиці - магічний рок. За час своєї творчої діяльності вона презентувала дев'ять музичних альбомів.

Крім того, Шинкарук є авторкою збірок поезій "Народження голосу", "Відчуваю" та аудіокниг власних віршів під назвою "Міра". Окрім цього, донька знаменитого прозаїка - режисер-постановник та ведуча масових святкових дійств.

Ірина Шинкарук продовжує займатися творою дільяністю (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

У 2015 році Ірина заснувала Міжнародний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас". У заході можуть брати участь молоді артисти віком від 14 до 35 років. Метою події є пошук і підтримка молодих виконавців з усієї України та створення умов для реалізації їхнього творчого потенціалу.

Учасники змагаються у трьох номінаціях: виконавець, автор авторської пісні, естрадної та конферансьє. Спершу фестиваль проходив як вечір пам'яті Шинкарука.

Кадри, які публікує Ірина у мережі (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

Соцмережі Ірини Шинкарук

На своїй сторінці у Facebook виконавиця ділиться теплими кадрами з колегами, знімками із заходів та іншими світлинами, на яких вона часто постає на сцені. Деякі з цих фото ви можете побачити на цій сторінці.

Ірина Шинкарук із зірковими колегами (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

До слова, Володимир Шинкарук був українським поетом, прозаїком, композитором та бардом-виконавцем. Його життя обірвалося 7 грудня 2014 року.

Свою концертну діяльність Шинкарук поєднував із науково-педагогічною, також виступав за кордоном і був автором та виконавцем власних творів. Донька поета у своїх інтерв’ю тепло про нього відгукується.

"Він був і татом, і другом, і вчителем, і автором пісень, колегою по сцені. Для мене він справді багато значив, бо я знала, що в будь-яку хвилину життя мені є на кого спертися - і в особистому, і в професійному. А про такого розкішного дідуся можна тільки мріяти", - говорила Ірина влітку 2015 року, через пів року після смерті батька.

"Він об’єднував у собі багато іпостасей. Він узагалі був багатогранною, поліфонічною людиною - і не лише стосовно мене", - підкреслювала також вона.

Володимир Шинкарук помер у 60 років (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)