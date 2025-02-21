Як зараз виглядає і чим займається зірка серіалу "Санта-Барбара" Робін Райт

Кар'єра Робін Райт

Майбутня знаменитість народилася у Далласі. Також вона має старшого брата Річарда, який є фотографом. Робін відвідувала середню школу в Ла-Хойї, а пізніше - середню школу в Лос-Анджелесі. Ще під час навчання вона почала працювати фотомоделлю, а після закінчення школи прийняла рішення стати акторкою.

У 1984 році Райт отримала маленьку роль у телевізійному серіалі "Жовта троянда", а вже згодом їй запропонували зіграти Келлі у "Санта-Барбарі".

Робін Райт (фото: wikipedia)

Робін Райт у серіалі "Санта-Барбара" (кадр з серіалу)

Робін Райт у серіалі "Санта-Барбара" (кадр з серіалу)

Справжній значний дебют американки у кіно відбувся в 1986 році у фільмі "Загін поліції Голлівуду". А у фентезі "Принцеса-наречена" від режисера Роба Райнера вона зіграла головну роль.

Остаточно популярність за акторкою закріпилася після роботи у стрічці "Форрест Гамп" з Томом Генксом, де вона зіграла Дженні Карран. Пізніше Райт отримала головну роль у стрічці "Мол Фландерс", а також знялася з Вільямом Хартом та Емі Медіган у судовій драмі "Улюблений" (1997 рік).

Робін Райт у фільмі "Форрест Гамп" (кадр з серіалу)

У 2013 році селебріті номінували на "Еммі" та удостоїли премії "Золотий глобус" за роль у серіалі "Картковий будинок".

Робін Райт у серіалі "Картковий будинок" (кадр з серіалу)

Акторська кар'єра зараз та режисерська робота

У 2017 році Райт зняла короткометражний фільм "Темна ніч", а її режисерський дебют у повнометражному кіно відбувся у стрічці "Земля", де вона зіграла головну роль.

У 2022 році акторка зняла два останні епізоди першої частини четвертого сезону шоу Netflix "Озарк". Кайла Кобб похвалила її за режисуру, заявивши про "потужне поєднання режисури, сценарію та гри акторки Джулії Гарнер".

Робін Райт (кадр з фільму за участю акторки)

Особисте життя Робін Райт

Що стосується особистого життя Робін, то у період з 1986 по 1988 рік вона була у шлюбі з актором Дейном Візерспуном, з яким познайомилася у 1984 році на зйомках "Санта-Барбари".

У 1989-му Райт почала стосунки з Шоном Пенном. Їхній шлюб тривав з 1996 по 2007 рік, а у 2010-му вони офіційно розлучилися. У цих стосунках у пари народилося двоє дітей: донька Ділан Френсіс Пенн і син Гоппер Джек Пенн.

З 2012 по 2015 роки Райт була у стосунках з актором Беном Фостером. У 2017-му вона почала зустрічатися з Клеманом Жироде, виконавчим директором бренду Yves Saint Laurent, з яким у серпні 2018-го таємно одружилася у Флориді. У вересні 2022-го акторка подала на розлучення з партнером.

Робін Райт виховує доньку та сина (кадр з фільму за участю акторки)

Філантропія та активізм зірки

Робін Райт - почесна представниця некомерційної організації The Gordie Foundation. У 2014 році вона також стала партнеркою двох каліфорнійських компаній - Pour Les Femmes і The SunnyLion. Остання спрямовує частину свого прибутку на благодійність.

Окрім того, Райт є активісткою захисту прав людини в Демократичній Республіці Конго. Вона - виконавчий продюсер документального фільму "Коли слони б'ються", в якому йдеться про те, як багатонаціональні гірничодобувні корпорації та політики в ДР Конго загрожують правам людини та продовжують конфлікт у регіоні.

Ще Робін - прихильниця Stand With Congo - правозахисної кампанії, яка стоїть за цим фільмом. У 2016 році вона публічно виступила на підтримку кампанії під час показу стрічки в Інституті фільмів Трайбека у Нью-Йорку. Також про свою підтримку цієї кампанії вона заявляла в інтерв'ю та соцмережах.

Робін Райт - зіркова активістка (фото: instagram.com/robingwright)

Соцмережі зірки "Санта-Барбари"

За сторінкою Робін Райт в Instagram стежать майже 700 тисяч користувачів. У шапці профілю зірка називає себе "матір'ю, акторкою, директоркою, мандрівницею та активісткою".

У блозі селебриті публікує кадри зі знімальних майданчиків, висвітлює новини зі світу кіно, а також ділиться спільними фото з сином і донькою.

Фани не шкодують для акторки компліментів, заявляючи під її постами про те, що вона має неймовірний вигляд у свої 58 років.

Робін Райт (фото: instagram.com/robingwright) Робін Райт (фото: instagram.com/robingwright) Робін Райт з сином та донькою (фото: instagram.com/robingwright)

Що відомо про серіал "Санта-Барбара"

Це - мильна опера, прем'єра якої відбулася у 1984 році. Вона налічує 2137 серій. Кінороботу показали в 50 країнах світу, у тому числі й в Україні.

Серіал розповідає про життя багатої родини Кепвеллів із міста Санта-Барбара. Також тут показані життя й інших сімей, наприклад, менш забезпечених родин Андраде і Перкінс, які зіштовхуються з власними проблемами.

Окрім Робін Райт, у "Санта-Барбарі" зіграли Джудіт Андерсон, Джед Аллан, Марсі Вокер, Ніколас Костер, Лейн Девіс, Луїза Сорель та інші зірки.

Робін Райт у серіалі "Санта-Барбара" (кадр з серіалу)