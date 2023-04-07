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Як зараз виглядає форма для жінок-військових: показали повсякденну та парадну версії (фото)

Фото: Жінка-військова (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Збройних Силах України завжди була парадна та повсякденна жіноча форма. Іноді змінювалися зразки.

Яку форму носять жінки-військові показала в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Також Маляр повідомила про розробку першої польової форми для жінок-військових.

В даний час військові жінки носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 #370 та Правилами носіння, визначеними наказом МОУ від 20.11.2017 #606.

"Не було польової жіночої форми. Тому наразі триває робота щодо впровадження літнього польового костюма для військовослужбовців-жінок", - написала заступник міністра.

Повідомляється, що про всі етапи роботи детально писатиме прес-служба Міністерства оборони України.

Повсякденна форма для жінок

Парадна форма для жінок-військових

Нагадаємо, що десантники знищили підрозділ окупантів , які були одягнені у форму ЗСУ.

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