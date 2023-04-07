Як зараз виглядає форма для жінок-військових: показали повсякденну та парадну версії (фото)

У Збройних Силах України завжди була парадна та повсякденна жіноча форма. Іноді змінювалися зразки.
Яку форму носять жінки-військові показала в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Також Маляр повідомила про розробку першої польової форми для жінок-військових.
В даний час військові жінки носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 #370 та Правилами носіння, визначеними наказом МОУ від 20.11.2017 #606.
"Не було польової жіночої форми. Тому наразі триває робота щодо впровадження літнього польового костюма для військовослужбовців-жінок", - написала заступник міністра.
Повідомляється, що про всі етапи роботи детально писатиме прес-служба Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що десантники знищили підрозділ окупантів , які були одягнені у форму ЗСУ.