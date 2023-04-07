Как сейчас выглядит форма для женщин-военных: показали повседневную и парадную версии (фото)

В Вооруженных Силах Украины всегда была парадная и повседневная женская форма. Время от времени менялись образцы.
Какую сейчас форму носят женщины-военные показала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.
Также Маляр сообщила о разработке первой полевой формы для женщин-военных.
В настоящее время военные женщины носят форму образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 #370 и Правилами ношения, определенными приказом МОУ от 20.11.2017 #606.
"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для военнослужащих-женщин", - написала заместитель министра.
Сообщается, что обо всех этапах работы будет детально писать пресс-служба Министерства обороны Украины.
Напомним, что десантники уничтожили подразделение оккупантов, которые были одеты в форму ВСУ.