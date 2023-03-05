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Більшість були вдягнені в форму ЗСУ. Десантники знищили підрозділ окупантів

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Україна, Неділя 05 березня 2023 13:49
Більшість були вдягнені в форму ЗСУ. Десантники знищили підрозділ окупантів Фото: десантники знищили підрозділ росіян, більшість одягнені у форму ЗСУ (ілюстрація/t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту. При цьому ворог не припиняє активних наступальних дій, хоча, зазнає чималих втрат в живій силі та військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Так, воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків.

"У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Десантники не виключають, що спорядження було зняте з полонених або загиблих українських воїнів.

Як повідомлялося, російське керівництво намагається приховати дані щодо втрат в Україні. Однак окупаційні війська розуміють масштаби втрат, тож відмовляються йти у наступ.

Крім того, російське командування продовжує під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Це дозволяє заощадити боєприпаси, яких не вистачає.

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