Як зараз виглядає Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі та забороняв називати його російським актором

Кар'єра Пашиніна

Знаменитість народився у родині військових, а своє дитинство провів у Запоріжжі. Після закінчення Запорізького індустріального інституту поїхав до Москви, де вступив до ВТУ імені Щепкіна. На запитання, чому хоче стати актором, відповідав, що жадає слави.

Його перша роль була епізодичною - у фільмі "Левова частка". Пізніше він долучився до зйомок у фільмі "Вогнеборці" Ісаака Фрідберга, а також зіграв брутального і пристрасного Михайла у фільмі українського виробництва "Украдене щастя". Для цієї ролі важливим був момент, що Пашинін вільно говорить українською. Раніше він висловлював своє ставлення до мов, коментуючи цю тему в інтерв'ю газеті "Известия".

Анатолій Пашинін (фото: wikipedia)

"Я знаю багато мов - сербську, польську, білоруську… Але спеціально нічого ніколи не вивчаю. Ту ж українську пізнавав слухаючи, вбираючи, спілкуючись. Я швидко "встрибую" у те мовне середовище, у якому перебуваю. Наприклад, в школі десять років вивчав англійську, а до пуття її так і не подужав. Але варто було на місяць виїхати на Мальту - почав говорити вільно", - говорив українець.

"Все залежить від країни, в якій перебуваєш, і від спілкування з людьми. Я впевнений твердо: якщо ти кілька місяців живеш у країні, куди тебе запрошують зніматися, значить, зобов'язаний поважати її культуру, мову. Так у мене було в Сербії, у Польщі. При цьому я ніякий не поліглот. Родом з родини військових. Мама хоч і лікар, але "цілий підполковник", тато - кадровий військовий", - також заявив він.

Пашинін активно знімався в російському кіно (фото: facebook актора)

Роль старшого лейтенанта Дороніна дісталася йому у 2006 році, в серіалі "Грозові ворота", де він втілив образ "ідеального солдата" армії РФ.

У списку інших його кінопроєктів: "Ми з майбутнього", "Відданий друг", "Гудзик", "Будинок із сюрпризом", "Шукачі пригод" та інші.

У грудні 2018 року Пашинін зіграв головну роль у художньо-документальній стрічці режисера Костянтина Слободянюка "Ліцензія на злочини", фільм присвячений методам підготовки релігійних екстремістів в УРФ. Зйомки проходили в Одесі, а прем'єра відбулася у лютому 2019 року.

Громадянська позиція

Після початку Революції Гідності у 2014 році Анатолій виїхав із РФ і долучився до добровольчого батальйону "Арата". У 2017 році він став на захист територіальної цілісності України на Донбасі. Попри свої проукраїнські погляди, Пашинін відмовився повертати українське громадянство.

"Мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще, ніж український. Тому що український паспорт та громадянство стало якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не вгодний керівникові секти, ми забираємо у тебе цей паспорт. У мене нічого відібрати, тому я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу", - говорив він в інтерв'ю Яніні Соколовій.

"Я зневажаю уряд, який вручатиме мені паспорт. Я хочу обмежити свої відносини з цією державою. Я воюю не за державу", - заявляв також актор Соні Кошкіній.

Анатолій Пашинін пояснював, чому не хоче спілкуватися з пресою (фото: facebook актора)

Після цього Анатолій вирішив не давати інтерв'ю українським ЗМІ та практично зник із соцмереж. Згодом він пояснював, що подавав до суду через суперечки з журналістами, заявляючи про образу честі, гідності та репутації.

Тим не менше, Пашинін зазначав, що акторство - це також громадянська позиція, яку людина свідомо обирає.

У грудні 2014 року він зустрівся із захисником Донецького аеропорту Євгеном Жуковим (позивний Маршал), висловивши своє захоплення Героєм та іншими українськими бійцями. У 2015 році Пашинін заборонив називати себе російським актором.

Пашинін воював на боці України на Донбасі (фото: facebook актора)

Під час повномасштабної війни

У 2022 році актор вкотре продемонстрував свою проукраїнську позицію та записав відеозвернення до білорусів. У ролику він закликав їх не воювати проти України. 46-річний чоловік також публікував пости на різні теми, зокрема про українську пресу, журі "Євробачення" та вірші російською мовою.

У січні цього року Анатолій вітав свою обраницю Олесю з днем народження. Наразі він зрідка виходить на зв'язок у блозі: крайня його публікація у Facebook датується травнем цього року.

Тому детальна інформація щодо діяльності Анатолія зараз залишається в певній мірі невідомою.

Пашинін і його дружина Леся (фото: facebook актора)