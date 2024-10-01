Как выглядит сейчас Анатолий Пашинин, который воевал на Донбассе и запрещал называть его российским актером

Карьера Пашинина

Знаменитость родился в семье военных, а свое детство провел в Запорожье. После окончания Запорожского индустриального института уехал в Москву, где поступил в ВТУ имени Щепкина. На вопрос, почему хочет стать актером, отвечал, что желает славы.

Его первая роль была эпизодической - в фильме "Львиная доля". Позже он приобщился к съемкам в фильме "Пожарные" Исаака Фридберга, а также сыграл брутального и страстного Михаила в фильме украинского производства "Украденное счастье". Для этой роли важным был момент, что Пашинин свободно говорит на украинском. Ранее он выражал свое отношение к языкам, комментируя эту тему в интервью газете "Известия".

Анатолий Пашинин (фото: wikipedia)

"Я знаю много языков - сербский, польский, белорусский… Но специально ничего никогда не изучаю. Тот же украинский узнавал слушая, впитывая, общаясь. Я быстро "впрыгиваю" ту языковую среду, в которой нахожусь. Например, в школе десять лет изучал английский, а толком его так и не осилил. Но стоило на месяц выехать на Мальту - начал говорить свободно", - говорил украинец.

"Все зависит от страны, в которой находишься, и от общения с людьми. Я уверен твердо: если ты несколько месяцев живешь в стране, куда тебя приглашают сниматься, значит обязан уважать ее культуру, язык. Так у меня было в Сербии, в Польше. При этом я никакой не полиглот. Родом из семьи военных. Мама хоть и врач, но "целый подполковник", папа - кадровый военный", - также заявил он.

Пашинин активно снимался в российском кино (фото: facebook актера)

Роль старшего лейтенанта Доронина досталась ему в 2006 году, в сериале "Грозовые ворота", где он олицетворил образ "идеального солдата" армии РФ.

В списке других его кинопроектов: "Мы из будущего", "Преданный друг", "Пуговица", "Дом с сюрпризом", "Искатели приключений" и другие.

В декабре 2018 года Пашинин сыграл главную роль в художественно-документальной ленте режиссера Константина Слободянюка "Лицензия на преступления", фильм посвящен методам подготовки религиозных экстремистов в РФ. Съемки проходили в Одессе, а премьера прошла в феврале 2019 года.

Гражданская позиция

После начала Революции Достоинства в 2014 году Анатолий выехал из РФ и присоединился к добровольческому батальону "Арата". В 2017 году он встал на защиту территориальной целостности Украины на Донбассе. Несмотря на свои проукраинские взгляды, Пашинин отказался возвращать украинское гражданство.

"Меня сейчас российский паспорт на территории Украины защищает гораздо лучше, чем украинский. Потому что украинский паспорт и гражданство стали какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не угоден руководителю секты, мы забираем у тебя этот паспорт. У меня ничего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу", - говорил он в интервью Янине Соколовой.

"Я презираю правительство, которое будет вручать мне паспорт. Я хочу ограничить свои отношения с этим государством. Я воюю не за государство", - заявлял также актер Соне Кошкиной.

Анатолий Пашинин объяснял, почему не хочет общаться с прессой (фото: facebook актера)

После этого Анатолий решил не давать интервью украинским СМИ и практически исчез из соцсетей. Впоследствии он объяснял, что подавал в суд из-за конфликтов с журналистами, заявляя об оскорблении чести, достоинства и репутации.

Тем не менее, Пашинин отмечал, что актерство - это также гражданская позиция, которую человек сознательно выбирает.

В декабре 2014 года он встретился с защитником Донецкого аэропорта Евгением Жуковым (позывной Маршал), выразил свое восхищение Героем и другими украинскими бойцами. В 2015 году Пашинин запретил называть себя российским актером.

Пашинин воевал на стороне Украины на Донбассе (фото: facebook актера)

Во время полномасштабной войны

В 2022 году актер еще раз продемонстрировал свою проукраинскую позицию и записал видеообращение к белорусам. В ролике он призвал их не воевать против Украины. 46-летний мужчина также публиковал посты на разные темы, в частности об украинской прессе, жюри "Евровидения" и стихи на русском языке.

В январе этого года Анатолий поздравил свою избранницу Олесю с днем рождения. Сеййчас он изредка выходит на связь в блоге: крайняя его публикация в Facebook датируется маем этого года.

Поэтому подробная информация о деятельности Анатолия на данный момент остается в определенной степени неизвестной.

Пашинин и его жена Леся (фото: facebook актера)