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Як зараз виглядає Анастасія Димид, яка виступала на Дитячому Євробаченні 2023 з піснею "Квітка"

Анастасія Димид (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
Автор: Поліна Іваненко

22 вересня стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні. Переможця вітала й Анастасія Димид - співачка, яка виступала від нашої країни минулого року й підкорила всіх піснею "Квітка".

Як зараз виглядає Димид, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Де зараз Анастасія Димид

Співачка з Івано-Франківщини представляла Україну на Дитячому Євробаченні, коли їй було усього 9 років. Анастасія впевнено трималася на сцені, щиро посміхалася та принесла нашій країні четверте місце.

І цього року вона завітала на фінал Національного відбору, де виступила з піснею "Квітка", а потім передала кубок переможця Артему Котенку. 

 

Нині Анастасія продовжує виступати. Вона записує нові пісні й активно розвиває кар'єру. За рік співачка помітно подорослішала, але при цьому залишається такою ж щирою й веселою.

Анастасія Димид зараз (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Дівчинка активно веде соцмережі. Вона часто записує нові відео та ділиться своїми фото. А в коментарях дитина отримує чимало слів підтримки.

Співачка за рік після Нацвідбору на Дитяче Євробачення (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Як Димид виступала на конкурсі

Співачка представляла на Дитячому Євробаченні яскравий номер. Вона підкорила глядачів запальним треком й щирою посмішкою. 

 

Артистка займається співом майже все своє життя. Дівчинка гралася з дитячим мікрофоном та вже наспівувала мелодії ще тоді, коли лише навчилася ходити, дуже маленькою. 

Вже у шість років Анастасія пішла до музичної школи. Співачка вчиться грати на фортепіано й не забуває про вокал. 

Анастасія Димид до участі в Дитячому Євробаченні (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

До слова, раніше ми розповідали, що Анна Кошмал вдруге вагітна.

Окрім цього, нещодавно учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення зробила скандальну заяву про конкурс.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram Димид.

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