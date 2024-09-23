Як зараз виглядає Анастасія Димид, яка виступала на Дитячому Євробаченні 2023 з піснею "Квітка"

Де зараз Анастасія Димид

Співачка з Івано-Франківщини представляла Україну на Дитячому Євробаченні, коли їй було усього 9 років. Анастасія впевнено трималася на сцені, щиро посміхалася та принесла нашій країні четверте місце.

І цього року вона завітала на фінал Національного відбору, де виступила з піснею "Квітка", а потім передала кубок переможця Артему Котенку.

Нині Анастасія продовжує виступати. Вона записує нові пісні й активно розвиває кар'єру. За рік співачка помітно подорослішала, але при цьому залишається такою ж щирою й веселою.

Анастасія Димид зараз (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Дівчинка активно веде соцмережі. Вона часто записує нові відео та ділиться своїми фото. А в коментарях дитина отримує чимало слів підтримки.

Співачка за рік після Нацвідбору на Дитяче Євробачення (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Як Димид виступала на конкурсі

Співачка представляла на Дитячому Євробаченні яскравий номер. Вона підкорила глядачів запальним треком й щирою посмішкою.

Артистка займається співом майже все своє життя. Дівчинка гралася з дитячим мікрофоном та вже наспівувала мелодії ще тоді, коли лише навчилася ходити, дуже маленькою.

Вже у шість років Анастасія пішла до музичної школи. Співачка вчиться грати на фортепіано й не забуває про вокал.

Анастасія Димид до участі в Дитячому Євробаченні (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)