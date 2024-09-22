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Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Неділя 22 вересня 2024 20:25
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Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео) Хто поїде на Дитяче Євробачення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відбувся фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення, яке цього року прогримить в Мадриді. І вже відомо, хто представить нашу країну та як голосували журі й глядачі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Нацвідбору.

Хто представить Україну на дитячому Євробаченні

Так, у фіналі виступили шість учасників:

  • Анастасія Бєлібова - "Unbelievable"
  • Ангеліна Глогусь - "Плачуть янголи"
  • Злата Іванів - "Намисто"
  • Вероніка Коган - "Harmony"
  • Артем Котенко - "Дім"
  • Ілля Коновченко - Spaceship.

Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Учасники Нацвідбору на Дитяче Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

Ведучими Нацвідбору були Артур Мірошниченко та Анна Трінчер. А поза сценою з маленькими співаками та їхніми групами підтримками спілкувалася Анна Тульєва.

В журі Нацвідбору цього року були: співачка Roxolana, учасник і саунд-продюсер гурту Tvorchi Андрій Гуцуляк, а також член журі нацвідбору на "Євробачення 2020" Віталій Дроздов.

Голосування відбувалося так: глядачі голосували в "Дії", а члени журі виставили власні бали. Найвищий бал від зіркових експертів отримала Злата Іванів.

Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Результати голосування журі на Нацвідборі Дитячого Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

За результатами голосування в "Дії" найбільший бал отримав Артем Котенко. Він та Злата Іванів зібрали однакову кількість балів (від журі та в "Дії"). І, за правилами конкурсу, у Нацвідборі переміг той учасник, який отримав найвищу оцінку саме від глядачів.

Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Результати голосування глядачів (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

Тож, перемогу отримав Артем Котенко. Артист був дуже розчулений та не стримував сльози. Хлопчик подякував за перемогу й промовив зі сцени важливі слова.

Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Хто переміг на Євробаченні (скріншоти: трансляція "Суспільне мовлення")

"Я дуже всім вдячний за голоси. Я вдячний журі за те, що оцінили вони чесно. Я вдячний Збройним Силам України. За те, що ми можемо стояти тут і доторкнутися до своїх мрій", - сказав Котенко.

Що відомо про переможця Нацвідбору

Співаку 12 років. Він родом з Сумщини. Артем мешкає в Охтирці та співає з трьох років. І нині, на тлі повномасштабної війни, він захотів розповісти світу про те, що українці втрачають не лише свої домівки, а й місця, де вони відчували себе щасливими.

Він виступив з піснею "Дім", яку для нього написала співачка й музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.

До слова, раніше учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення "рознесла" пісенний конкурс.

Окрім цього, нещодавно Інна Мірошниченко пояснила, чому в суді їй відмовляли в усиновленні другої дитини.

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