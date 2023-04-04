Під Києвом відкрили модульний дитячий садочок: ось як він виглядає

Під Києвом у селі Загальці відкрили модульний дитячий садок, встановлений за підтримки уряду Угорщини.

Про це повідомили у прес-службі Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

Новий дошкільний навчальний заклад функціонуватиме тимчасово, допоки тривають роботи по відновленню зруйнованого російськими окупантами сільського дитсадка у Бородянській територіальній громаді.

"Наразі готується проєктна документація для подальшого капітального ремонту основної будівлі садочка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модульний садок повністю оснащений усім необхідним: меблі, ліжечка, іграшки, необхідне приладдя та засоби, техніка.

Приміщення модульного дитсадка біля Бучі (фото: buchanska-rda.gov.ua)

На заході відкриття дитсадка перед делегацією українських чиновників і представників угорської сторони виступила малеча з невеликим концертом.

Діти хором виконали знамениту "Ой у лузі червона калина".

На відкритті модульного дитсадка малюки влаштували концерт (фото: buchanska-rda.gov.ua)

Заступник міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Левенте Мадяр вручив завідувачці садочка символічний ключ від нового приміщення. Також він повідомив про готовність допомогти з відновленням школи у Загальцях, яка також постраждала через російські обстріли.

Крім того, партнери Угорщини мають намір збудувати ще й дитячий ігровий майданчик.

Модульний дитячий садок у селі Загальці Бучанського району (фото: buchanska-rda.gov.ua)