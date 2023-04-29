Як заощаджувати на продуктах, якщо у вас велика сім'я: ефективні поради

Складайте список перед походом у магазин

Так ви точно знатимете, чого саме не вистачає вдома та що потрібно купити. Крім того, вказуйте у списку кількість того, що необхідно придбати. Таким чином ви вбережете свій гаманець від надлишкових витрат.

Купуйте зі знижкою

Деякі люди нехтують товарами зі знижкою, тому що ті не відповідають їхньому статусу абощо. Проте зниження ціни не завжди означає погану якість або зіпсованість, тому не варто проходити повз червоні цінники.

Зберігайте чеки

Це дозволить проаналізувати ваші витрати наприкінці місяця. Крім витрат нп їжу, ви побачите скільки пішло на ліки, одяг, відпочинок тощо. До речі, існують спеціальні додатки, які дозволять легко та грамотно вести сімейний бюджет.

Уважно дивіться на цінники того, що кладете до свого кошика (фото: Freepik)

Купуйте оптом

Овочі, фрукти, консерви, крупи - все це можна купувати великими партіями набагато дешевше. Для цього потрібно прописати план і список необхідних продуктів із вказаними кількостями та об'ємами.

Готуйте самостійно

Харчування в закладах або через доставку приносить забагато витрат у сімейний бюджет. Краще один раз купити продукти та зробити багато, ніж витратити цю ж суму на одноразовий прийом їжі.

Придбайте кухонні прилади

Здається, що про економію в цьому пункті не йдеться. Проте використання хороших приладів і посуду заощадить час і кошти. Погодьтеся, що для великої родини набагато простіше приготувати велику каструлю супу, ніж варити кожних два дні маленьку.

Купуйте сезонні локальні продукти

Зовсім скоро розпочнеться сезон українських фруктів і ягід, тому звертайте на них увагу. На цей період можна відмовитися від імпортних товарів, що допоможе зекономити кругленьку суму.