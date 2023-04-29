Как экономить на продуктах, если у вас большая семья: эффективные советы

Составляйте список перед походом в магазин

Так вы точно будете знать, чего именно не хватает дома и что нужно купить. Кроме того, указывайте в списке количество того, что необходимо приобрести. Таким образом вы убережете свой кошелек от избыточных затрат.

Покупайте со скидкой

Некоторые люди пренебрегают товарами со скидкой, потому что те не соответствуют их статусу. Однако снижение цены не всегда означает плохое качество или испорченность, поэтому не стоит проходить мимо красных ценников.

Храните чеки

Это позволит проанализировать ваши расходы в конце месяца. Помимо расходов на еду, вы увидите сколько пошло на лекарства, одежду, отдых и т.д. Кстати, существуют специальные приложения, позволяющие легко и грамотно вести семейный бюджет.

Внимательно смотрите на ценники того, что кладете в корзину (фото: Freepik)

Покупайте оптом

Овощи, фрукты, консервы, крупы - все это можно покупать крупными партиями гораздо дешевле. Для этого необходимо прописать план и список необходимых продуктов с указанными количествами и объемами.

Готовьте самостоятельно

Питание в заведениях или через доставку приносит слишком много расходов в семейный бюджет. Лучше один раз купить продукты и сделать много, чем потратить эту же сумму на одноразовый прием пищи.

Купите кухонные приборы

Кажется, что об экономии в этом пункте речь не идет. Однако использование хороших приборов и посуды сэкономит время и деньги. Согласитесь, что для большой семьи гораздо проще приготовить большую кастрюлю супа, чем варить каждые два дня маленькую.

Покупайте сезонные локальные продукты

Совсем скоро начнется сезон украинских фруктов и ягод, поэтому обращайте на них внимание. В этот период можно отказаться от импортных товаров, что поможет сэкономить кругленькую сумму.