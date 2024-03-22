UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось як можна заощадити на купівлі автомобільних шин: надійні способи

Як заощадити на купівлі автомобільних шин (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Шини стають дедалі дорожчими і вибрати правильну для вашого автомобіля та бюджету може бути складно. Коли настане час, коли вам доведеться замінити одну або кілька шин, варто знати, як можна заощадити.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як можна заощадити гроші при купівлі нових автомобільних шин.

При написанні використовувались такі джерела: сайт Tire express та Olx.ua.

Що впливає на вартість автомобільних шин

Вартість коліс передусім залежить від їхнього стану. Вони можуть бути нові або вже мати певний пробіг.

На ціну також суттєво впливає типорозмір, а саме посадковий діаметр покришки. Зокрема, чим він менший, то дешевша шина. Це пов’язано з економією матеріалів з боку виробника, а також із маркетинговими націнками.

Тобто ціна 13- та 19-дюймових коліс одного й того самого бренду може відрізнятись у кілька разів. Перед купівлею треба обов’язково ознайомитися з типорозмірами, які рекомендує завод-виробник для вашого автомобіля.

Як заощадити

Заощадити під час вибору нових шин можна, уважно стежачи за сезонними знижками на онлайн-майданчиках. Крім того, буває, що хтось з автомобілістів помилково купив собі хибний розмір і продає новий товар із суттєвою знижкою. 

На що звернути уваги при покупці

Купуючи шини онлайн, варто звертати увагу на кілька моментів. Зокрема, не потрібно соромитись попросити у продавця додаткові фото, які допоможуть виявити можливі пошкодження та дізнатися дату виготовлення.

Якщо фото загалом є інформативними, але у вас виникли сумніви стосовно відповідності наявних фото й того товару, який вам хочуть продати, то варто попросити кілька додаткових знімків на ваш розсуд.

До того ж про асортимент продавця багато що можуть сказати інші оголошення і стаж - як давно він зареєстрований на сайті

Раніше ми повідомляли, коли треба "перевзути" авто на літні шини і скільки це зараз коштує.

Також ми писали, на що впливає розмір шин і дисків авто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідченняВодінняВодії