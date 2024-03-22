Ось як можна заощадити на купівлі автомобільних шин: надійні способи

Що впливає на вартість автомобільних шин

Вартість коліс передусім залежить від їхнього стану. Вони можуть бути нові або вже мати певний пробіг.

На ціну також суттєво впливає типорозмір, а саме посадковий діаметр покришки. Зокрема, чим він менший, то дешевша шина. Це пов’язано з економією матеріалів з боку виробника, а також із маркетинговими націнками.

Тобто ціна 13- та 19-дюймових коліс одного й того самого бренду може відрізнятись у кілька разів. Перед купівлею треба обов’язково ознайомитися з типорозмірами, які рекомендує завод-виробник для вашого автомобіля.

Як заощадити

Заощадити під час вибору нових шин можна, уважно стежачи за сезонними знижками на онлайн-майданчиках. Крім того, буває, що хтось з автомобілістів помилково купив собі хибний розмір і продає новий товар із суттєвою знижкою.

На що звернути уваги при покупці

Купуючи шини онлайн, варто звертати увагу на кілька моментів. Зокрема, не потрібно соромитись попросити у продавця додаткові фото, які допоможуть виявити можливі пошкодження та дізнатися дату виготовлення.

Якщо фото загалом є інформативними, але у вас виникли сумніви стосовно відповідності наявних фото й того товару, який вам хочуть продати, то варто попросити кілька додаткових знімків на ваш розсуд.

До того ж про асортимент продавця багато що можуть сказати інші оголошення і стаж - як давно він зареєстрований на сайті