Вот как можно сэкономить на покупке автомобильных шин: надежные способы

Что влияет на стоимость автомобильных шин

Стоимость колес в первую очередь зависит от их состояния. Они могут быть новые или иметь определенный пробег.

На цену также оказывает существенное влияние типоразмер, а именно посадочный диаметр покрышки. В частности, чем он меньше, тем дешевле шина. Это связано с экономией материалов со стороны изготовителя, а также с маркетинговыми наценками.

То есть цена 13- и 19-дюймовых колес одного и того же бренда может отличаться в несколько раз. Перед покупкой следует обязательно ознакомиться с типоразмерами, которые рекомендует завод-производитель для вашего автомобиля.

Как сэкономить

Сэкономить при выборе новых шин можно, внимательно следя за сезонными скидками на онлайн-площадках. Кроме того, бывает, что кто-то из автомобилистов по ошибке купил себе ложный размер и продает новый товар с существенной скидкой.

На что обратить внимание при покупке

Покупая шины онлайн, следует обращать внимание на несколько моментов. В частности, не нужно стесняться попросить у продавца дополнительные фото, которые помогут найти возможные повреждения и узнать дату изготовления.

Если фото в целом информативны, но у вас возникли сомнения относительно соответствия имеющихся фото и того товара, который вам хотят продать, то стоит попросить несколько дополнительных снимков по вашему усмотрению.

К тому же об ассортименте продавца многие могут сказать другие объявления и стаж - как давно он зарегистрирован на сайте