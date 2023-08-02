Як заощадити гроші на покупці палива: найпростіші та найдоступніші способи

Як змінилися ціни на бензин

З 2 серпня в Україні знову зросли роздрібні ціни на пальне та дизель. Ціни на українських АЗС зросли в середньому від 0,48 гривні до 1 гривні за літр.

Середня ціна на бензин А-95 зараз складає 49,38 грн за літр

Дизель – 48,60 грн за літр

Автогаз – 23,51 грн за літр

Підвищення цін пов'язане з тим, що податки на пальне – акцизи та ПДВ за ставкою 20% – повертаються на довоєнний рівень.

Як водії можуть заощаджувати на бензині

Регулярне обслуговування авто

Перевіряйте справність вашої машини, оскільки незначні поломки ведуть до збільшення витрат палива. Забруднення повітряного фільтра або неправильний тиск у шинах підвищують витрату в середньому на 10%.

Обходьтеся без кондиціонера

Використання кондиціонера збільшує витрату палива на 10-20%. Якщо на вулиці немає сильної спеки, у вас коротка поїздка або ви рухаєтеся на низькій швидкості – не вмикайте його.

Круїз контроль

Використовуйте цю функцію на довгих поїздках чи на трасі. Це дозволить дотримуватися постійної швидкості та знизити витрату палива.

Не перевищуйте швидкість

Уникайте різкої їзди, частого натискання на педалі газу або гальма, рухайтеся плавно та дотримуйтесь оптимальної постійної швидкості автомобіля. Різкі зупинки, старти та великі швидкості суттєво збільшують витрату палива.

Плануйте маршрут

Уникайте їзди в годину пік, коли доводиться постійно стартувати та гальмувати, стояти з увімкненим мотором довгий час. Вибирайте коротші шляхи до місця призначення, щоб об'їхати пробки.

Намагайтеся об'єднати поїздки у справах так, щоб не довелося їхати в різні частини міста. Якщо ви зупинилися більш ніж на 2-3 хвилини – глушіть двигун.

Правильне паливо

Деякі автомобілі більш ефективно працюють на певних видах палива. Вибирайте той бензин або дизель, який найкраще підходить вашій машині згідно з рекомендаціями виробника.

Їзда за потребою

Намагайтеся не використовувати автомобіль там, де ви можете без нього обійтися. Наприклад, ви можете пройтись пішки, використовувати велосипед, міський транспорт чи самокат.

Це не тільки заощадить вам кошти на заправку, а й знизить навантаження на дороги, а також зменшить викиди CO2.

Звертайте увагу на погоду

Якщо є така можливість, то постарайтеся не їздити автомобілем під час сильного дощу. Це збільшує витрату палива на 15%. Також без потреби не варто виїжджати й в дуже спекотні дні.

Розвантажте авто

Багажник на даху, завалений речами багажник – все це збільшує витрату палива. Приберіть із машини все, чим ви не користуєтеся.

Додаткові бонуси

Приїжджайте на заправку рано-вранці або пізно ввечері. І обов'язково використовуйте різноманітні бонуси, мережеві карти та програми лояльності від АЗС.