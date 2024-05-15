Як замовити індивідуальні номери для авто і скільки це коштує

Сервісні центри МВС відновили надання популярної серед водіїв послуги - замовлення індивідуальних номерних знаків для автомобіля.
Про те, як замовити такі знаки й скільки це коштує, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Дії.
Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.
Скільки коштують індивідуальний номер для авто:
Подача заявки онлайн займає 10 хвилин. Розгляд заяви відбувається до 2 робочих днів, виготовлення макета - до одного місяця з дати передання примірника макета.
Потрібно виконати наступну послідовність дій:
Підписати та оплатити замовлення потрібно протягом 5 днів з моменту отримання макета номерного знака. Також обов'язковою вимогою є те, що ваша електронна адреса повинна мати український домен UA.
Для цього потрібно подати заяву про можливість оформлення номерного знака до територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації транспортного засобу. Потім слід дочекатись перевірки заяви (процес триває 2 робочі дні).
Наступний крок - подайте заяву на виготовлення комплекту номерних знаків та додайте:
Зверніться до сервісного центру МВС для отримання результатів розгляду заяви та макета номерних знаків.
Коли власник отримає індивідуальні номерні знаки, має впродовж 10 діб прийти до сервісного центру МВС та замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у зв'язку з новою інформацією в графі "Особливі відмітки".
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