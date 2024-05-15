Как заказать индивидуальные номера для авто и сколько это стоит

Сколько стоит услуга

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн в Кабинете водителя или в любом сервисном центре МВД.

Сколько стоят индивидуальный номер для авто:

спецпродукция (номерный знак) для легковых авто - 204 грн

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов - 92,4 грн

три символа (минимальный заказ) - 300 грн

каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн

графический элемент - 500 грн.

Подача заявки онлайн занимает 10 минут. Рассмотрение заявления происходит до 2 рабочих дней, изготовление макета - до одного месяца с даты передачи экземпляра макета.

Как заказать номерной знак онлайн

Следует выполнить следующую последовательность действий:

войдите в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи

в разделе электронных услуг выберите "Индивидуальные номерные знаки".

заполните онлайн-форму, укажите регион, где регистрировали транспортное средство, желаемую надпись на номерной знак, способ получения и поставьте электронную подпись

оплатите стоимость услуги с помощью системы электронных платежей

ожидайте письма от ГСЦ МВД на электронную почту в течение 5 календарных дней

Подписать и оплатить заказы нужно в течение 5 дней с момента получения макета номерного знака. Также обязательным требованием является то, что ваш адрес электронной почты должен иметь украинский домен UA.

Как заказать услугу в сервисном центре МВД

Для этого необходимо подать заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства. Затем следует дождаться проверки заявления (процесс длится 2 рабочих дня).

Следующий шаг - подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте:

свидетельство о регистрации транспортного средства или его копию

нотариально заверенную доверенность для физических лиц при отсутствии владельца транспортного средства

доверенность для юридических лиц

паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства. Или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в защите, или которому предоставлена временная защита

заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию знака или торговой марки, если вы хотите нанести символику

письменное согласие организации при нанесении их символики, аббревиатуры, сокращенного названия. Либо письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его торговой марки на номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому человеку или юридическому лицу

документ об оплате административной услуги и стоимости изготовления комплекта номерных знаков

Обратитесь в сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.

Когда владелец получит индивидуальные номерные знаки, нужно в течение 10 суток прийти в сервисный центр МВД и заменить свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с новой информацией в графе "Особые отметки".