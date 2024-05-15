Как заказать индивидуальные номера для авто и сколько это стоит

Сервисные центры МВД возобновили предоставление популярной среди водителей услуги - заказ индивидуальных номерных знаков для автомобиля.
О том, как заказать такие знаки и сколько это стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Дія".
Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн в Кабинете водителя или в любом сервисном центре МВД.
Сколько стоят индивидуальный номер для авто:
Подача заявки онлайн занимает 10 минут. Рассмотрение заявления происходит до 2 рабочих дней, изготовление макета - до одного месяца с даты передачи экземпляра макета.
Следует выполнить следующую последовательность действий:
Подписать и оплатить заказы нужно в течение 5 дней с момента получения макета номерного знака. Также обязательным требованием является то, что ваш адрес электронной почты должен иметь украинский домен UA.
Для этого необходимо подать заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства. Затем следует дождаться проверки заявления (процесс длится 2 рабочих дня).
Следующий шаг - подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте:
Обратитесь в сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.
Когда владелец получит индивидуальные номерные знаки, нужно в течение 10 суток прийти в сервисный центр МВД и заменить свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с новой информацией в графе "Особые отметки".
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