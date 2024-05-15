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Как заказать индивидуальные номера для авто и сколько это стоит

Сколько стоит заказать индивидуальные номерные знаки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Сервисные центры МВД возобновили предоставление популярной среди водителей услуги - заказ индивидуальных номерных знаков для автомобиля.

О том, как заказать такие знаки и сколько это стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Дія".

Сколько стоит услуга

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн в Кабинете водителя или в любом сервисном центре МВД.

Сколько стоят индивидуальный номер для авто:

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых авто - 204 грн
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов - 92,4 грн
  • три символа (минимальный заказ) - 300 грн
  • каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн
  • графический элемент - 500 грн.

Подача заявки онлайн занимает 10 минут. Рассмотрение заявления происходит до 2 рабочих дней, изготовление макета - до одного месяца с даты передачи экземпляра макета.

Как заказать номерной знак онлайн

Следует выполнить следующую последовательность действий:

  • войдите в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи
  • в разделе электронных услуг выберите "Индивидуальные номерные знаки".
  • заполните онлайн-форму, укажите регион, где регистрировали транспортное средство, желаемую надпись на номерной знак, способ получения и поставьте электронную подпись
  • оплатите стоимость услуги с помощью системы электронных платежей
  • ожидайте письма от ГСЦ МВД на электронную почту в течение 5 календарных дней

Подписать и оплатить заказы нужно в течение 5 дней с момента получения макета номерного знака. Также обязательным требованием является то, что ваш адрес электронной почты должен иметь украинский домен UA.

 

Как заказать услугу в сервисном центре МВД

Для этого необходимо подать заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства. Затем следует дождаться проверки заявления (процесс длится 2 рабочих дня).

Следующий шаг - подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства или его копию
  • нотариально заверенную доверенность для физических лиц при отсутствии владельца транспортного средства
  • доверенность для юридических лиц
  • паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства. Или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое  нуждается в защите, или которому предоставлена временная защита
  • заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию знака или торговой марки, если вы хотите нанести символику
  • письменное согласие организации при нанесении их символики, аббревиатуры, сокращенного названия. Либо письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его торговой марки на номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому человеку или юридическому лицу
  • документ об оплате административной услуги и стоимости изготовления комплекта номерных знаков

Обратитесь в сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.

Когда владелец получит индивидуальные номерные знаки, нужно в течение 10 суток прийти в сервисный центр МВД и заменить свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с новой информацией в графе "Особые отметки".

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