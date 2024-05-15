Як замовити індивідуальні номери для авто і скільки це коштує

Про те, як замовити такі знаки й скільки це коштує, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Дії .

Скільки коштує послуга

Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.

Скільки коштують індивідуальний номер для авто:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 грн

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 92,4 грн

три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн

кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн

графічний елемент - 500 грн.

Подача заявки онлайн займає 10 хвилин. Розгляд заяви відбувається до 2 робочих днів, виготовлення макета - до одного місяця з дати передання примірника макета.

Як замовити номерний знак онлайн

Потрібно виконати наступну послідовність дій:

увійдіть до електронного кабінету водія за допомогою електронного підпису

у розділі електронних послуг виберіть "Індивідуальні номерні знаки".

заповніть онлайн-форму, вкажіть регіон, де реєстрували транспортний засіб, бажаний напис на номерний знак, спосіб отримання та поставте електронний підпис

оплатіть вартість послуги за допомогою системи електронних платежів

очікуйте на лист від ГСЦ МВС на електронну пошту впродовж 5 календарних днів

Підписати та оплатити замовлення потрібно протягом 5 днів з моменту отримання макета номерного знака. Також обов'язковою вимогою є те, що ваша електронна адреса повинна мати український домен UA.

Як замовити послугу у сервісному центрі МВС

Для цього потрібно подати заяву про можливість оформлення номерного знака до територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації транспортного засобу. Потім слід дочекатись перевірки заяви (процес триває 2 робочі дні).

Наступний крок - подайте заяву на виготовлення комплекту номерних знаків та додайте:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію

нотаріально засвідчену довіреність для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу

довіреність для юридичних осіб

паспорт громадянина України чи ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання. Або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує захисту чи якій надано тимчасовий захист

засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію знаку чи торговельної марки, якщо хочете нанести символіку

письмову згоду організації в разі нанесення їх символіки, абревіатури, скороченої назви. Або письмову згоду фізичної чи юридичної особи в разі нанесення її торговельної марки на номерний знак транспортного засобу, який належить іншій людині або юридичній особі

документ про оплату адміністративної послуги та вартості виготовлення комплекту номерних знаків

Зверніться до сервісного центру МВС для отримання результатів розгляду заяви та макета номерних знаків.

Коли власник отримає індивідуальні номерні знаки, має впродовж 10 діб прийти до сервісного центру МВС та замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у зв'язку з новою інформацією в графі "Особливі відмітки".