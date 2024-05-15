Как заказать индивидуальные номера для авто и сколько это стоит
Сервисные центры МВД возобновили предоставление популярной среди водителей услуги - заказ индивидуальных номерных знаков для автомобиля.
О том, как заказать такие знаки и сколько это стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Дія".
Сколько стоит услуга
Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн в Кабинете водителя или в любом сервисном центре МВД.
Сколько стоят индивидуальный номер для авто:
- спецпродукция (номерный знак) для легковых авто - 204 грн
- спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов - 92,4 грн
- три символа (минимальный заказ) - 300 грн
- каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн
- графический элемент - 500 грн.
Подача заявки онлайн занимает 10 минут. Рассмотрение заявления происходит до 2 рабочих дней, изготовление макета - до одного месяца с даты передачи экземпляра макета.
Как заказать номерной знак онлайн
Следует выполнить следующую последовательность действий:
- войдите в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи
- в разделе электронных услуг выберите "Индивидуальные номерные знаки".
- заполните онлайн-форму, укажите регион, где регистрировали транспортное средство, желаемую надпись на номерной знак, способ получения и поставьте электронную подпись
- оплатите стоимость услуги с помощью системы электронных платежей
- ожидайте письма от ГСЦ МВД на электронную почту в течение 5 календарных дней
Подписать и оплатить заказы нужно в течение 5 дней с момента получения макета номерного знака. Также обязательным требованием является то, что ваш адрес электронной почты должен иметь украинский домен UA.
Как заказать услугу в сервисном центре МВД
Для этого необходимо подать заявление о возможности оформления номерного знака в территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации транспортного средства. Затем следует дождаться проверки заявления (процесс длится 2 рабочих дня).
Следующий шаг - подайте заявление на изготовление комплекта номерных знаков и добавьте:
- свидетельство о регистрации транспортного средства или его копию
- нотариально заверенную доверенность для физических лиц при отсутствии владельца транспортного средства
- доверенность для юридических лиц
- паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о регистрации места жительства. Или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в защите, или которому предоставлена временная защита
- заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию знака или торговой марки, если вы хотите нанести символику
- письменное согласие организации при нанесении их символики, аббревиатуры, сокращенного названия. Либо письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его торговой марки на номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому человеку или юридическому лицу
- документ об оплате административной услуги и стоимости изготовления комплекта номерных знаков
Обратитесь в сервисный центр МВД для получения результатов рассмотрения заявления и макета номерных знаков.
Когда владелец получит индивидуальные номерные знаки, нужно в течение 10 суток прийти в сервисный центр МВД и заменить свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с новой информацией в графе "Особые отметки".
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