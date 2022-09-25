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Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак

Фото: Як заморозити кріп правильно (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Поки ціни на кріп не настільки кусючі, пропонуємо запасися цією ароматною зеленню, правильно її заморозивши.

Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі.

Добре промийте стебла кропу і відкиньте його на друшляк. Дочекайтеся, поки стече вода. Додатково просушувати не треба.

Товсті стебла видаліть і заморозьте окремо. Їх можна буде використати для бульйонів чи при варінні пельменів.

Зелень поріжте дрібно і закладіть по кілька пригоршнів (бажано в спеціальні пакети для заморозки).

Потім кожен пакетик утрамбовуючи, сформуйте в ковбаску, максимально прибираючи повітря з кожного пакету.

Всі ковбаски закладіть в один пакет, підпишіть дату і сховайте в морозильну камеру.

Коли вам знадобиться кріп, дістаньте ковбаску, побийте її качалкою для тіста. Круп буде розсипчастим і нічим не гірше за свіжий.

Розкритий пакет-ковбаску слід зберігати окремо.

Раніше ми писали, чи варто заморожувати свіжі помідори на зиму та як це можна зробити.

Також читайте, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або законсервувати у вересні.

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