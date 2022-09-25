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Как заморозить укроп, чтобы он не превратился в кашу: простой лайфхак

Фото: Как заморозить укроп правильно (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Пока цены на укроп не столь кусачие, предлагаем запасись этой ароматной зеленью, правильно ее заморозив.

Как это сделать читайте ниже в нашем материале.

Хорошо промойте стебли укропа и отбросьте его на дуршлаг. Дождитесь, пока вода стечет. Дополнительно просушивать не следует.

Толстые стебли удалите и заморозьте по отдельности. Их можно использовать для бульонов или при варке пельменей.

Зелень порежьте мелко и заложите по несколько пригоршней (желательно в специальные пакеты для заморозки).

Затем каждый пакетик утрамбовывая, сформируйте в колбаску, максимально убирая воздух из каждого пакета.

Все колбаски заложите в один пакет, подпишите дату и спячьте в морозильную камеру.

Когда вам понадобится укроп, достаньте колбаску, побейте скалкой для теста. Круп будет рассыпчатым и ничем не хуже свежего.

Раскрытый пакет-колбаску следует хранить отдельно.

Ранее мы писали, следует ли замораживать свежие помидоры на зиму и как это можно сделать.

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