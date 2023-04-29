Як замаринувати смачний та соковитий шашлик: топ-5 порад

Вибір м‘яса

Варто знати, що різні види м‘яса мають різну калорійність при термічній обробці. Менш калорійними будуть індичка та яловичина. Найбільш калорійної є баранина.

Кислий маринад

Найкраще маринувати в кислому соусі з приправами. Тоді колаген при нагріві в присутності води перетворюється на розчинний глютин (желатин).

Можна обрати вишневий, томатний, соєвий, гранатовий, гірчичний, ожиновий, імбирний, лимонний або лаймовий соус. Такі маринади знижують рівень кінцевих продуктів глікозилювання у два рази.

Важливо не використовувати відкритий вогонь. Поливати шашлик потрібно водою, до якої можна додати розмаринова олія, яка знижує кількість КПГ в смаженій їжі

Сирі овочі

За словами фахівця, сирі та тушковані овочі, фрукти - містять антиоксиданти та корисну клітковину, які зменшують шкоду КПГ.

Накрийте м'ясо при смаженні

Дієтолог радить накривати м‘ясо при смажені, щоб обмежити доступ повітря - можна використовувати кришку або фольгу. При контакті з повітрям підвищується утворення КПГ.

Варто пам'ятати, що при приготуванні продуктів в сухому жарі виробляється метилгліоксал - кінцевий продукт глікації. Якщо постійно вживати смажені продукти, то це може призвести до інсулінорезистентності та підвищення вмісту жиру в організмі.