Как замариновать вкусный и сочный шашлык: топ-5 советов

Выбор мяса

Следует знать, что разные виды мяса имеют разную калорийность при термической обработке. Менее калорийными будут индейка и говядина. Наиболее калорийной есть баранина.

Кислый маринад

Лучше всего мариновать в кислом соусе с приправами. Тогда коллаген при нагревании в присутствии воды превращается в растворимый глютин (желатин).

Можно выбрать вишневый, томатный, соевый, гранатовый, горчичный, ежевичный, имбирный, лимонный или лаймовый соус. Такие маринады снижают уровень конечных продуктов гликозилирования в два раза.

Важно не использовать открытый огонь. Поливать шашлык нужно водой, к которой можно добавить розмариновое масло, которое снижает количество КПГ в жареной пище.

Сырые овощи

По словам специалиста, сырые и тушеные овощи, фрукты содержат антиоксиданты и полезную клетчатку, которые уменьшают вред КПГ.

Накройте мясо при жарке

Диетолог советует накрывать мясо при жарке, чтобы ограничить доступ воздуха - можно использовать крышку или фольгу. При контакте с воздухом увеличивается образование КПГ.

Следует помнить, что при приготовлении продуктов в сухом жаре производится метилглиоксал - конечный продукт гликации. Если постоянно употреблять жареные продукты, то это может привести к инсулинорезистентности и повышению содержания жира в организме.