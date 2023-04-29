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Как замариновать вкусный и сочный шашлык: топ-5 советов

Как приготовить идеальный шашлык (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Шашлык - вкусное блюдо, которое обожают почти все. Однако правильно приготовить его удается далеко не каждому. Некоторые способы помогут сделать шашлык идеальным, который точно понравится всем гостям.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Оксана Гречко в Instagram.

Выбор мяса

Следует знать, что разные виды мяса имеют разную калорийность при термической обработке. Менее калорийными будут индейка и говядина. Наиболее калорийной есть баранина.

Кислый маринад

Лучше всего мариновать в кислом соусе с приправами. Тогда коллаген при нагревании в присутствии воды превращается в растворимый глютин (желатин).

Можно выбрать вишневый, томатный, соевый, гранатовый, горчичный, ежевичный, имбирный, лимонный или лаймовый соус. Такие маринады снижают уровень конечных продуктов гликозилирования в два раза.

Важно не использовать открытый огонь. Поливать шашлык нужно водой, к которой можно добавить розмариновое масло, которое снижает количество КПГ в жареной пище.

Сырые овощи

По словам специалиста, сырые и тушеные овощи, фрукты содержат антиоксиданты и полезную клетчатку, которые уменьшают вред КПГ.

Накройте мясо при жарке

Диетолог советует накрывать мясо при жарке, чтобы ограничить доступ воздуха - можно использовать крышку или фольгу. При контакте с воздухом увеличивается образование КПГ.

Следует помнить, что при приготовлении продуктов в сухом жаре производится метилглиоксал - конечный продукт гликации. Если постоянно употреблять жареные продукты, то это может привести к инсулинорезистентности и повышению содержания жира в организме.

Раньше мы рассказывали, какое мясо самое вредное для шашлыка.

Также мы писали, как быстро очистить шампуры и гриль.

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