Як залізти у кожну щілину: лайфхаки для очищення важкодоступних місць

Навіть під час ретельного прибирання деякі куточки залишаються поза увагою через труднощі з доступом. Але існують декілька лайфхаків із використанням простих побутових інструментів, щоб легко очистити важкодоступні місця.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує декілька способів використати повсякденні речі, щоб дістатися до кожної щілинки при прибиранні.
Вентиляційні отвори часто накопичують пил, який важко видалити. Для цього ідеально підійдуть кухонні щипці:
Стики між кухонними плитами, стільницями або ванною часто накопичують жир і бруд:
Ватні палички корисні не тільки для нанесення косметики, а й для прибирання в недоступних куточках:
Для ванних кімнат важливо регулярно очищати шви між плитками та місця, де плитка стикається з ванною або умивальником:
Пилососи часто мають додаткові насадки, які дозволяють ефективно очистити вузькі проміжки, наприклад, між меблями і стіною:
Раніше ми писали, які 10 способів допоможуть легко позбутися будь-яких неприємних запахів за допомогою чайних пакетиків.
Читайте також, які 5 побутових хімікатів для прибирання вкрай небезпечно змішувати.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Family Handyman, Spruce, How Stuff Works.