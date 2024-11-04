Как залезть в каждую щель: лайфхаки для очистки труднодоступных мест

Даже во время тщательной уборки некоторые уголки остаются без внимания из-за трудностей с доступом. Но есть несколько лайфхаков с использованием обычных бытовых инструментов, чтобы легко очистить труднодоступные места.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько способов использовать повседневные вещи, чтобы добраться до каждой щелочки при уборке.
Вентиляционные отверстия часто накапливают пыль, которую трудно удалить. Для этого идеально подойдут кухонные щипцы.
Стыки между кухонными плитами, столешницами или ванной часто накапливают жир и грязь:
Ватные палочки полезны не только для нанесения косметики, но и для уборки в недоступных уголках:
Для ванных комнат важно регулярно очищать швы между плитками и места, где плитка соприкасается с ванной или умывальником.
Пылесосы часто имеют дополнительные насадки, позволяющие эффективно очистить узкие промежутки, например между мебелью и стеной.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Family Handyman, Spruce, How Stuff Works.