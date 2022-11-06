Как не заболеть зимой ни разу: советы для всей семьи

В таком случае вся ответственность за состояние здоровья ложится на иммунитет. И именно сейчас пора его укрепить!

С наступлением холодного времени организм человека становится слабее и более уязвим к различным болезням. Простуда, грипп, ангина и другие вирусы могут застать вас где угодно.

Styler рассказывает, как закалить иммунную систему, чтобы зимой не подвергаться болезням.

Что такое иммунитет и как он работает?

Прежде всего, разберемся, что такое иммунная система и от чего ее нужно защищать.

Иммунитет - это совокупность органов и клеток в организме, которые способны определить и нейтрализовать чужеродные вещества. Иммунная система постоянно укрепляется и становится недоступной вирусам и инфекциям.

Когда защита ослабевает, система даст вам это знать. Чаще всего вы это чувствуете из-за таких симптомов:

слабость

частые простудные заболевания

хроническая усталость

снижение работоспособности

нарушение сна

Вирусы перемещаются в организме человека (фото: pixabay.com)

Как подготовиться к сезону болезней

Сбалансированное питание

Обратите внимание, что именно сбалансированное, а не правильное. Сбалансированное питание содержит достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также что-то для души. Не ограничивайте себя очень строго в сладком, если любите. Главное - соблюдать меру.

Белок животного происхождения по желанию можно заменить растительным. Животные жиры также реально заменить растительными, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6. Углеводы лучше получать из продуктов, богатых клетчаткой, а не из продуктов с быстрыми углеводами.

Не забывайте о витаминах, особенно C и D. Конечно, лучше всего подбирать их из фруктов и овощей, таких как цитрусовые, помидоры, киви, картофель и петрушка, но можно принимать и дополнительно в капсулах.

Качественный сон

Сон тесно связан с питанием. Если вы недостаточно спите, то чувствуете себя обессиленными. Чтобы снизить влияние стресса и пополнить запас энергии, организм будет обращаться к быстрым углеводам, большого количества которых следует избегать.

К тому же хороший сон - это отдых, который тоже необходим человеку. Если организм чувствует усталость, он будет искать другие способы нивелировать ее, которые часто нездоровы.

Выходит замкнутый круг, разорвать который может только восемь часов полноценного сна.

Здоровый сон - обязательная составляющая заботы о здоровье (фото: Freepik)

Больше времени проводите на свежем воздухе

Прогулки на улице оказывают положительное влияние на все системы организма человека. Их можно считать физической активностью, если вы любите ходить на длинные дистанции.

Только не забудьте тепло одеваться, потому что такие променады не принесут никакой пользы.

Заботьтесь о гигиене

Нарушение правил гигиены и ухода за собой - это первая причина развития микробов. Следите за чистотой своего тела, кожи лица, волос и особенно ногтей. Часто мойте руки, правильно обрабатывайте продукты перед приготовлением.

Занимайтесь тем, что любите

Важно иметь дело для души, которая будет доставлять вам удовольствие. Может показаться, что к защите от болезней это не относится, но ошибаетесь.

Когда вы занимаетесь любимым делом, ваш гормональный фон и эмоциональное состояние находятся в норме. А это напрямую связано с физическим состоянием организма.