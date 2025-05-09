Как защититься от пожара: 5 советов, которые спасут ваше имущество и жизнь

Пожар - это одна из самых страшных угроз, с которой может столкнуться каждый человек, а сегодня, к сожалению, - особенно. Чтобы уменьшить риск ее возникновения и обеспечить безопасность своего дома, необходимо соблюдать несколько простых, но очень важных правил.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как защитить свою квартиру от пожара, какие меры предосторожности следует соблюдать, а также что делать, если возгорание все же произошло.

Избегайте использования горючих материалов в доме

Одним из главных факторов риска возникновения пожара в квартире является наличие легковоспламеняющихся материалов, таких как ковры, линолеум, шторы и даже дорожки. Эти предметы способствуют быстрому распространению огня, особенно если они изготовлены из синтетических волокон, которые при горении выделяют токсичные газы.

Для уменьшения рисков рекомендуется отказаться от штор и заменить их на металлические жалюзи. Это не только повысит уровень безопасности вашего дома, но и придаст интерьеру современный вид.

Установите металлические двери

Один из наиболее эффективных способов защитить свою квартиру от пожара - это установка металлических дверей. Это особенно актуально для входных дверей в многоквартирных домах, которые обеспечивают барьер для огня.

Если установить металлическую дверь невозможно, можно обшить деревянную дверь металлическим листом и покрасить ее. Это также будет надежной преградой на пути огня и поможет предотвратить его распространение в вашу квартиру.

Безопасность бытовой техники и холодильника

Телевизор, холодильник и другая бытовая техника, подключенная к сети 220 В, находятся под постоянным источником энергии и могут стать потенциальным источником возгорания. Чтобы минимизировать риски, не ставьте эти устройства рядом с горючими предметами, такими как книги или бумага.

Особенно осторожно нужно относиться к холодильнику, который работает даже в ваше отсутствие. Поставьте его на негорючую поверхность, например, плитку, асбестовый коврик или алюминиевый лист, чтобы в случае возгорания огонь не распространялся на другие предметы.

Пожар - слишком серьезная угроза, чтобы ее игнорировать (фото: pexels.com)

Держите запас воды и огнетушитель

Если вы хотите быть готовыми к чрезвычайной ситуации, всегда держите под рукой запас воды. Минимум 20 литров воды в канистре или несколько пластиковых бутылок объемом по 6 литров помогут вам не только во время пожара, но и в случае других непредвиденных ситуаций, таких как отключение водоснабжения.

Также не забывайте о переносном огнетушителе. Его нужно расположить в легкодоступном месте и защитить от воздействия солнечных лучей, высокой температуры и химических веществ. Выбирайте огнетушитель, подходящий для вашего типа жилья, и консультируйтесь со специалистами при необходимости.

Оборудование для эвакуации и подготовка к чрезвычайной ситуации

Особенно опасны пожары на верхних этажах, где пожарные лестницы могут быть недостаточно длинными, а насосы не справляются с подачей воды.

Если вы живете на верхнем этаже, позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой была толстая веревка, которая поможет спуститься на нижний этаж или на землю. В случае необходимости сбрасывайте вниз матрасы и подушки, чтобы создать мягкую посадку. Важно помнить о пожарных лестницах и переходах между балконами в многосекционных домах, которые могут стать спасением.

Также рекомендуется раз в год проводить с детьми тренировки по эвакуации. Это поможет вам быстро и слаженно действовать в случае пожара, без паники и лишних ошибок.