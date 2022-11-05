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Як захистити взуття від промокання та бруду: до геніального простий спосіб

Фото: Як захистити взуття від промокання та бруду (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Восени, коли мокро і брудно дуже важливо захищати своє взуття від промокання і багнюки, адже ви не тільки псуєте свою обувку, але ще й ризикуєте застудитися.

Читайте нижче в матеріалі Styler про найкращі способи це зробити.

Ідеальні варіанти захисту взуття, звісно, це спеціальна пропитка, яку можна купити у відділі промтоварів, або у спеціалізованому магазині.

Крім того можна скористатися звичайним вазеліном з аптеки, який захищає нашу шкіру на холоді.

Незвичний і геніальний лайфхак

  • Очистіть і висушіть взуття.
  • Візьміть будь-який кондиціонер для волосся.
  • Нанесіть трохи засобу на поверхню.
  • Візьміть спонжик, ватний диск чи шматок тканини. Ретельно розітріть кондиціонер на поверхні взуття.
  • Нехай засіб вбереться, а взуття просохне.

Тепер ваша пара буде надійно захищена від проникнення вологи із брудних калюж. Адже поверхню стане відштовхувати воду.

Раніше ми писали, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.

Читайте також, як зберегти в чистоті білі кросівки за допомогою простих робочих порад.

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брудобувь