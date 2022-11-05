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Как защитить обувь от промокания и грязи: до гениального простой способ

Фото: Как защитить обувь от промокания и грязи (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Осенью, когда мокро и грязно очень важно защищать свою обувь от промокания и грязи, ведь вы не только портите свою обувку, но еще и рискуете простудиться.

Читайте ниже в материале Styler о лучших способах сделать это.

Идеальные варианты защиты обуви, конечно, это специальная пропитка, которую можно купить в отделе промтоваров или в специализированном магазине.

Кроме того, можно воспользоваться обычным вазелином из аптеки, который защищает нашу кожу на холоде.

Необычный и гениальный лайфхак

  • Очистите и высушите обувь.
  • Возьмите любой кондиционер для волос.
  • Нанесите немного средства на поверхность.
  • Возьмите спонжик, ватный диск или кусок ткани. Тщательно вотрите кондиционер в поверхность обуви.
  • Пусть средство впитается, а обувь просохнет.

Теперь ваша пара будет надежно защищена от проникновения влаги из грязных луж. Ведь поверхность станет отталкивать воду.

Раньше мы писали, как сделать любую обувь нескользкой. Простые лайфхаки.

Читайте также, как сохранить в чистоте белые кроссовки с помощью простых рабочих советов.

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