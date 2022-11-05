Как защитить обувь от промокания и грязи: до гениального простой способ

Идеальные варианты защиты обуви, конечно, это специальная пропитка, которую можно купить в отделе промтоваров или в специализированном магазине.

Кроме того, можно воспользоваться обычным вазелином из аптеки, который защищает нашу кожу на холоде.

Необычный и гениальный лайфхак

Очистите и высушите обувь.

Возьмите любой кондиционер для волос.

Нанесите немного средства на поверхность.

Возьмите спонжик, ватный диск или кусок ткани. Тщательно вотрите кондиционер в поверхность обуви.

Пусть средство впитается, а обувь просохнет.

Теперь ваша пара будет надежно защищена от проникновения влаги из грязных луж. Ведь поверхность станет отталкивать воду.