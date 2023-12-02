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Як заготовити калину на зиму, щоб вона зберегла максимум своєї користі

Як заготовити калину на зиму (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Калина є однією із найкорисніших ягід, але її треба вміти правильно збирати та заготовляти. Зарано зірвані ягоди будуть гіркими, але навіть тут є простий спосіб, який допоможе позбутися цього присмаку.

Про те, як правильно заготовляти калину, аби вона зберігала максимум своїх вітамінів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео каналу "Дім і присадибна ділянка" у YouTube.

Рецепти заготівлі калини

"Ягоди калини містять найважливіші вітаміни С, А, Е, К, В6. До того ж вміст вітаміну С в них більше, ніж у лимоні. Саме тому ягоди так необхідні взимку, в сезон застуд і грипу. Якщо хтось у родині захворіє, калина завжди прийде на допомогу, допоможе швидко поставити хворого на ноги, підвищить імунітет всіх членів сім’ї", - каже господиня.

Вона ділиться рецептами заготівлі калини на зиму.

"Вітамінний склад зберігається навіть у переробленій або сушеній ягоді. Тому скористайтеся моїми порадами і приготуйте для себе корисні, смачні заготівлі з калини. Тоді вам і вашим домашнім не буде страшна ніяка застуда", - говорить жінка.

Щоб ягоди не гірчили, збір треба проводити після перших заморозків. Якщо холодів ще нема, то можна зібрати калину і помістити її на 1 год. у морозилку. Тоді ягоди набувають солодкого смаку.

 

Як заморозити ягоди

Промийте калину, викладіть на паперовий рушник, щоб зійшла вода. Тоді обірвіть ягоди від гілочок і викладіть на тарілку. Помістіть у морозилку на 1 годину. Потім перекладіть калину у пакети із зіп-замком. Взимку з цього можна готувати компоти, морс тощо.

Як перетерти з цукром

Промиті і просушені ягоди перекрутіть у блендері. На 1 кг калини поступово додайте 1 кг цукру. Все разом перетріть. Викладіть у півлітрові стерилізовані банки, але ще треба залишити трішки місця для цукру, щоб засипати до верху. Так повітря не потраплятиме до калини і вона не зіпсується. На це ще може піти 0,3-0,5 кг цукру.

Банки закрийте капроновими кришками.

Калина із лимоном і цукром

На дві склянки перетертих ягід візьміть три склянки цукру та додайте натертий 1 лимон без цедри. Все викладіть у стерильні банки і верх засипте цукром, як у попередньому рецепті.

Як заморозити сік калини

Перетріть ягоди і процідіть сік. Заморозьте його у пластмасових контейнерах. Взимку його можна додавати до чаю з медом та лимоном.

Раніше ми писали про те, кому не можна пити імбирний чай.

Читайте також про те, як приготувати вітамінну пасту Амосова, яка підтримує здоров'я серця і судин.

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