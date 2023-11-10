Чай з імбиром корисний, але не для всіх. Кому категорично не можна його пити

Як тільки розпочинається холодна пора року, українці переходять на імбирний чай. Він справді має зігріваючий ефект і для більшості людей є корисним, особливо, якщо його підсилити лимоном та медом. Але таку дію він має не на всіх - декому він може серйозно нашкодити.

Про те, кому варто відмовитись від чаю з імбиром, розповіла алерголог Ольга Тарнавська ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler).

Чим корисний імбир

"Найпопулярніша причина, через яку ми витягуємо корінь імбиру з холодильника, - застуда або ГРВІ. Іноді навіть здається, що імбирний чай з лимоном - лише розпіарене плацебо, але наукова спільнота у цьому питанні солідарна з народною медициною", - каже лікар.

За її словами, кореневище імбиру містить ефірні олії та вітаміни, які не мають прямого ефекту на патогени (віруси та бактерії), але змінюють імунну відповідь клітин на фактори пошкодження систем організму.

Кому може нашкодити чай з імбиром

""Феноли та ефірні олії, що містяться в імбирі, подразнюють слизову оболонку шлунка. Свіжий корінь імбиру та напої з нього суворо протипоказані пацієнтам з виразкою шлунка, колітом, ентероколітом, гастритом та іншими хворобами ШКТ. Гінгерол стимулює вироблення жовчі, тому людям із хворобами жовчного міхура варто виключити імбир зі свого раціону", - пояснює Тарнавська.

Також вона зазначає, що гіпертонікам імбир можна, поки показники тиску перебувають у нормі.

"За підвищених показників тиску варто відмовитися від чаю з імбиром. Рослина може викликати індивідуальну непереносимість, алергічні реакції у вигляді кропивʼянки", - застерігає лікар.

Якими властивостями володіє імбир (фото: Facebook.com/ Світлана Фус)

Додамо, що навіть людям, які не мають вище згаданих хвороб, також не можна їсти багато свіжого кореня. Непомірне споживання може тільки нашкодити - викликати алергію, шлункові кольки та інші неприємні симптоми, з якими імбир покликаний боротися.

Здоровим людям радять пити не більше 2-3 чашок імбирного чаю на день, інакше є ризик побічних ефектів від кореня на здоров'я.