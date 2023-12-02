Как заготовить калину на зиму, чтобы она сохранила максимум своей пользы

Рецепты заготовки калины

"Ягоды калины содержат важнейшие витамины С, А, Е, К, В6. К тому же содержание витамина С в них больше, чем в лимоне. Именно поэтому ягоды так необходимы зимой, в сезон простуд и гриппа. Если кто-то в семье" заболеет, калина всегда придет на помощь, поможет быстро поставить больного ногами, повысит иммунитет всех членов семьи", - говорит хозяйка.

Она делится рецептами заготовки калины на зиму.

"Витаминный состав хранится даже в переработанной или сушеной ягоде. Поэтому воспользуйтесь моими советами и приготовьте для себя полезные, вкусные заготовки из калины. Тогда вам и вашим домашним не будет страшна никакая простуда", - говорит женщина.

Чтобы ягоды не горчили, сбор следует проводить после первых заморозков. Если холодов еще нет, то можно собрать калину и поместить ее на 1 час в морозилку. Тогда ягоды приобретают сладкий вкус.

Как заморозить ягоды

Промойте калину, выложите на бумажное полотенце, чтобы сошла вода. Тогда оборвите ягоды от веточек и выложите на тарелку. Поместите в морозилку на 1 час. Затем переложите калину в пакеты с зип-замком. Зимой из этого можно готовить компоты, морс и т. д.

Как перетереть с сахаром

Промытые и просушенные ягоды перекрутите в блендере. На 1 кг калины постепенно прибавьте 1 кг сахара. Все вместе перетрите. Выложите в полулитровые стерилизованные банки, но еще надо оставить немного места для сахара, которым нужно засыпать вверх. Так воздух не будет попадать в калину и она не испортится. На это еще может пойти 0,3-0,5 кг сахара.

Банки закройте капроновыми крышками.

Калина с лимоном и сахаром

На два стакана перетертых ягод возьмите три стакана сахара и добавьте натертый лимон без цедры. Все выложите в стерильные банки и верх засыпьте сахаром, как в предыдущем рецепте.

Как заморозить сок калины

Протрите ягоды и процедите сок. Заморозьте его в пластиковых контейнерах. Зимой его можно добавлять в чай с медом и лимоном.