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Як загадати бажання і поворожити на яблуках, щоб обов'язково збулося

Як загадати бажання у Яблучний Спас (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Традиційно у Яблучний Спас 19 серпня віряни вирушають до храму, щоб освятити новий урожай. Також у це свято з давніх-давен прийнято ворожити, адже яблука вважалися магічними фруктами.

Що зробити, щоб бажання точно збулося - читайте нижче.

Як загадати бажання

Потрібно взяти 3 яблука - червоне, жовте і зелене. Бажано, щоб вони були приблизно однакового розміру. Покладіть їх у коробку ат проговоріть своє бажання вголос.

Потім закрийте очі та витягніть з коробки одне яблуко. Якщо червоне - вам пощастить, мрія збудеться, причому досить скоро.

Жовте - можуть виникнути деякі перешкоди, але якщо ви не опускатимете руки, то все вийде. Зелене - це бажання несвоєчасне, тому відповідь негативна.

Ворожіння на почуття коханого

Візьміть стигле червоне яблуко, розріжте його на 2 половинки, позначте одну з них як ліву, наприклад зробивши маленьку позначку ножем.

Між половинками вкладіть записку з ім’ям людини, що вас цікавить і зв’яжіть їх червоною стрічкою. Далі необхідно проговорити такі слова: яблуко червоне, всім прекрасне - дорогу покажи. Що раб Божий (ім’я) відчуває до раби Божої (ім’я)?"

Після цього покладіть яблуко на підвіконня - коли воно почне псуватися, подивіться, яка половинка потемніла сильніше. Якщо ліва - значить, людина вам симпатизує і незабаром повинна проявити ініціативу Права сигналізує, що він у вас бачить максимум товариша. 

Ворожіння на нареченого

Розріжте яблуко на 9 рівних частин. Далі сядьте перед великим дзеркалом та з'їжте 8 шматочків яблука, а одне киньте через ліве плече. У цей момент в дзеркалі може показатися суджений.

Ворожіння на достаток

Киньте яблуко вгору - якщо воно впаде по праву руку від вас - ви поліпшите матеріальне становище. Однак, якщо впаде ліворуч, то все залишиться незмінним. Якщо ж рівно перед вами - можна влізти у борги.

Також існує ряд прикмети. Зокрема, якої буде погода у свято, то такою й буде осінь і зима:

  • дощ цього дня - зима буде мокрою
  • сонячна погода - зима буде теплою і сніжною

Вважається, що якщо до цього дня листя на деревах уже пожовкло, то зовсім скоро настануть холоди.

 

Раніше ми повідомляли, як правильно відзначати.Яблучний і Горіховий Спас 2023.

Також ми писали, що обов'язково має бути у кошику на Яблучний Спас.

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