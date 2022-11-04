Як можна користуватися домашнім інтернетом, коли немає світла: корисні поради

При відключеннях світла, коли мобільний інтернет не тягне або швидкість не забезпечує ваші вимоги, можна користуватися домашнім від підключеного до повербанку роутера по WiFi при використанні технології GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Як працює такий спосіб, що зберігає високошвидкісний інтернет під час відключення електроенергії - читайте у матеріалі нижче .

Послуга GPON, яку надають провайдери, залишається в робочому стані, навіть коли вирубується світло, оскільки оператори інтернету часто підтримують живлення за допомогою генератора.

Додамо, що технологія GPON є найбільш енергоефективною та дозволяє мережі працювати без електроенергії до 12 годин.

Як користуватися домашнім інтернетом, коли немає світла

Важливо переконатись, що оптоволокно заведено у вашу квартиру. Потрібно підключити оптичний термінал, отриманий при підключенні, та роутер до додаткового блоку живлення, зазначають спеціалісти провайдера Gigabit by Vega.

Для різних потреб - виходячи з типу пристроїв та часу користування - слід використовувати різні рішення для забезпечення додаткового живлення, є різні рекомендації та інструкції:

Потрібно тільки щоб запрацював інтернет по Wi-Fi, і смартфон та/або ноутбук не вимагають додаткової зарядки

Для цього достатньо підключити Power Bank до оптичного термінала (який вже знаходиться у вас у квартирі, надається у користування під час підключення) та WiFi-роутер.

Для цього будуть потрібні 2 проводи USB - DC (5.5 мм * 2.1 мм) і 2 повербанки (по одному на кожен пристрій). Наприклад: кабель USB DC 5.5 мм * 2.1 мм 5V 90 см + Пристрій безперебійного живлення Intenso PM5200 5200 mAh Black (PB930241), ціна яких може становити близько 1485 гривень. Працюватиме 2-4 години.

Тут варто звернути увагу - маючи дроти з підвищенням напруги, можна від одного Power Bank підключити обидва пристрої, і все працюватиме. Якщо звичайні кабелі без підвищення, то на кожен пристрій знадобиться окремий павербанк.

Щоб час роботи був більшим - до 6 годин, можна використовувати аналогічний комплект, з потужнішим Power Bank від 20000 mAh (ціна від 4 тисяч гривень), або взяти Пристрій безперебійного живлення (UPS) на 400 ВА - наприклад LogicPower LP-400ВА-3PS (LP16157) за ціною близько 2 тисяч гривень.

Спосіб залишитись з домашнім інтернетом від роутера, використовуючи повербанк, при відключенні світла (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Потрібен інтернет по WiFi та живлення для ноутбука

Можна використовувати пристрій безперебійного живлення (UPS) на 800 ВА, що мають від 3-х розеток, тоді ваші пристрої підключаються до безперебійника, як у звичайні розетки.

Наприклад, ПБЖ Powercom RPT-800AP Schuko можна придбати за 3360 гривень. Час роботи в цьому випадку становитиме 2-4 години.

А для 6-годинної роботи є варіант використовувати UPS від 850 ВА (наприклад Powercom CUB-850N за ціною близько 4100 гривень).

Потрібен інтернет для роботи на стаціонарному комп'ютері

Для роботи на 2 години можна використовувати пристрій безперебійного живлення (UPS) на 1500 ВА (наприклад - Powercom RPT-1500AP LCD Schuko за 7400 гривень).

Або, для роботи протягом 4 годин, можна взяти безперебійник від 3000 ВА. Але ціна такого задоволення вельми "кусюча": наприклад, ПБЖ Powercom SRT-3000A LCD продають по майже 35,5 тисяч гривень.