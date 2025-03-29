Як їздити у потягах безплатно: британець зміг "хакнути систему", а чи можливо це в Україні?

Як це працює: передбачення затримок як мистецтво

Ед Вайз, автор фінансового бюлетеня Bunce, розробив справжню стратегію, щоб їздити поїздами компанії Avanti West Coast безкоштовно. Усе почалося з його роздратування через високі ціни та неефективність британських залізниць, особливо після поїздки до Італії, де аналогічні маршрути коштували набагато дешевше.

У 2023 році він почав планувати свої подорожі так, щоб передбачати затримки, які давали змогу повернути повну вартість квитка. У Великобританії правила прості: затримка на 15 хвилин - 25% компенсації, на 30 хвилин - 50%, а понад годину - повне відшкодування.

Ед використав три ключові фактори: страйки працівників, планові ремонтні роботи та екстремальну погоду. Наприклад, профспілки зобов’язані повідомляти про страйки за два тижні, що давало йому час підготуватися. Він також вивчав статистику станцій із найчастішими затримками, як-от Ellesmere Port, де скасовували понад 20% рейсів. Завдяки цьому він не заплатив "цим паразитам з Avanti" жодного пенні, як він сам жартує.

Життя в дорозі: робота, сендвічі та пригоди

Подорожі з затримками стали для Еда не лише способом економії, а й частиною життя. Середня затримка на його п’ятигодинному маршруті з Лондона до Карлайла становила трохи більше години - ідеальний час, щоб повернути гроші без зайвих незручностей. Він брав із собою сендвічі, термос із чаєм і книгу, перетворюючи поїзд на "Starbucks на колесах".

Ед працював віддалено прямо в дорозі, хоча іноді скасування рейсів призводило до переповнених вагонів і двогодинного стояння без місця. Незважаючи на це, він називає досвід "веселим" і відчуває себе переможцем у грі проти системи.

У Британії, де ціни на квитки найвищі в Європі, а 40% поїздів затримуються, його метод виявився золотою жилою. Ед радить брати довгі маршрути - від трьох годин - і використовувати час із користю. Після публікації його історії в бюлетені кілька людей написали, що також почали застосовувати цю тактику.

Чи можливо це в Україні: реалії та перспективи

В Україні залізнична система має свої особливості, але ідеї Еда можна адаптувати. У 2025 році "Укрзалізниця" пропонує компенсацію за затримки: якщо поїзд спізнюється більше ніж на годину, пасажир може отримати часткове відшкодування. Ціни на квитки нижчі, ніж у Британії - наприклад, квиток на "Інтерсіті" з Києва до Львова коштує близько 500-600 грн, але затримки трапляються регулярно, особливо взимку чи під час ремонтів.

Страйків у нас немає, але планові роботи, повітряні тривоги та погодні умови - цілком реальні фактори. Наприклад, у січні 2025 року снігопади затримали десятки поїздів на західному напрямку. Щоб повторити трюк Еда, варто стежити за новинами "Укрзалізниці" та обирати маршрути з проблемами.

Економія може скласти тисячі гривень на рік, які краще витратити на подорожі чи гаджети. Хоча система компенсацій у нас менш щедра, ніж у Британії, кмітливість і планування можуть дати результат.

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