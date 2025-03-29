Как ездить в поездах бесплатно: британец смог "хакнуть систему", а возможно ли это в Украине?

Представьте, что вы можете путешествовать поездами на большие расстояния, не потратив ни копейки. Один сообразительный британец доказал, что это возможно благодаря одной простой хитрости.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express рассказывает об изобретении сообразительного англичанина по бесплатному проезду на железной дороге.
Эд Уайз, автор финансового бюллетеня Bunce, разработал настоящую стратегию, чтобы ездить поездами компании Avanti West Coast бесплатно. Все началось с его раздражения из-за высоких цен и неэффективности британских железных дорог, особенно после поездки в Италию, где аналогичные маршруты стоили гораздо дешевле.
В 2023 году он начал планировать свои путешествия так, чтобы предусматривать задержки, которые позволяли вернуть полную стоимость билета. В Великобритании правила просты: задержка на 15 минут - 25% компенсации, на 30 минут - 50%, а более часа - полное возмещение.
Эд использовал три ключевых фактора: забастовки работников, плановые ремонтные работы и экстремальную погоду. Например, профсоюзы обязаны сообщать о забастовках за две недели, что давало ему время подготовиться. Он также изучал статистику станций с наиболее частыми задержками, например Ellesmere Port, где отменяли более 20% рейсов. Благодаря этому он не заплатил "этим паразитам из Avanti" ни одного пенни, как он сам шутит.
Путешествия с задержками стали для Эда не только способом экономии, но и частью жизни. Средняя задержка на его пятичасовом маршруте из Лондона в Карлайл составляла чуть больше часа - идеальное время, чтобы вернуть деньги без лишних неудобств. Он брал с собой сэндвичи, термос с чаем и книгу, превращая поезд в "Starbucks на колесах".
Эд работал удаленно прямо в пути, хотя иногда отмена рейсов приводила к переполненным вагонам и двухчасовому стоянию без места. Несмотря на это, он называет опыт "веселым" и чувствует себя победителем в игре против системы.
В Британии, где цены на билеты самые высокие в Европе, а 40% поездов задерживаются, его метод оказался золотой жилой. Эд советует брать длинные маршруты - от трех часов - и использовать время с пользой. После публикации его истории в бюллетене несколько человек написали, что также начали применять эту тактику.
В Украине железнодорожная система имеет свои особенности, но идеи Эда можно адаптировать. В 2025 году "Укрзализныця" предлагает компенсацию за задержки: если поезд опаздывает более чем на час, пассажир может получить частичное возмещение. Цены на билеты ниже, чем в Британии - например, билет на "Интерсити" из Киева во Львов стоит около 500-600 грн, но задержки случаются регулярно, особенно зимой или во время ремонтов.
Забастовок у нас нет, но плановые работы, воздушные тревоги и погодные условия - вполне реальные факторы. Например, в январе 2025 года снегопады задержали десятки поездов на западном направлении. Чтобы повторить трюк Эда, стоит следить за новостями "Укрзализныци" и выбирать маршруты с проблемами.
Экономия может составить тысячи гривен в год, которые лучше потратить на путешествия или гаджеты. Хотя система компенсаций у нас менее щедрая, чем в Британии, смекалка и планирование могут дать результат.
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