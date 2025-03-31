Як їсти улюблену їжу та при цьому втрачати вагу? Названо простий спосіб

При схудненні не обов’язково відмовлятися від улюблених страв, щоб зберегти фігуру. Головне - знати, як правильно поєднувати продукти, контролювати порції та знаходити здорові альтернативи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Протягом багатьох років втрату ваги пов’язували з виключенням груп продуктів харчування, споживанням маленьких порцій і покладанням на силу волі для подолання нападів голоду. Однак, такий підхід насправді ускладнює схуднення
Такі продукти, як авокадо, горіхи, насіння, знежирені молочні продукти та темний шоколад довше залишатимуть організм ситим і не дозволять потягнутися до закусок, які пройшли ультраобробку.
Дієтолог Роббі Паддік каже, що вживаючи тричі на день їжу з меншим вмістом рафінованих вуглеводів і цукру та приготовану з цільних продуктів, ви довше почуватиметеся ситими. Регулярне харчування також може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, зменшуючи бажання переїдати.
"Ви можете схуднути, не втрачаючи нічого, споживаючи приємні на смак продукти, такі як сир і олія. Якщо ми обмежуємо або забороняємо продукти, це може призвести до зриву", - додав експерт.
Якщо між прийомами їжі перерва становить п’ять годин, то перекусіть здоровою, багатою білками їжею. Вибирайте продукти з високим вмістом білка, жирів із цільних продуктів і овочів, таких як консервована риба, йогурт, сир або скибочки яблука з горіховим маслом.
Дієтолог назвав варіанти збалансованих сніданків:
На обід експерт радить приготувати такі збалансовані страви:
При схудненні варто уникати продуктів, які сприяють набору ваги, викликають стрибки цукру в крові та затримку рідини. До них належать:
Замість цих продуктів варто віддавати перевагу білкам, клітковині та здоровим жирам, які допоможуть вам худнути без стресу для організму.
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