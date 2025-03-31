Как есть любимую еду и при этом терять вес? Назван простой способ

Как есть любимую еду и худеть

В течение многих лет потерю веса связывали с исключением групп продуктов питания, потреблением маленьких порций и полаганием на силу воли для преодоления приступов голода. Однако, такой подход на самом деле затрудняет похудение

Такие продукты, как авокадо, орехи, семена, обезжиренные молочные продукты и темный шоколад дольше будут оставлять организм сытым и не позволят потянуться к закускам, которые прошли ультраобработку.

Диетолог Робби Паддик говорит, что употребляя три раза в день пищу с меньшим содержанием рафинированных углеводов и сахара и приготовленную из цельных продуктов, вы дольше будете чувствовать себя сытыми. Регулярное питание также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая желание переедать.

"Вы можете похудеть, не теряя ничего, потребляя приятные на вкус продукты, такие как сыр и масло. Если мы ограничиваем или запрещаем продукты, это может привести к срыву", - добавил эксперт.

Если между приемами пищи перерыв составляет пять часов, то перекусите здоровой, богатой белками пищей. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, жиров из цельных продуктов и овощей, таких как консервированная рыба, йогурт, творог или ломтики яблока с ореховым маслом.

Примеры завтраков

Диетолог назвал варианты сбалансированных завтраков:

Приготовьте черничные овсяные блинчики с черникой. Смешайте 2 банана, 3 яйца, 100 г овса и 1/2 чайной ложки соли. Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой сливочного масла и готовьте блины порциями. Сверху положите 100 г черники.

Смешайте 150 г простого греческого йогурта с 1 горстью ягод, 1 столовой ложкой молотых семян льна и 1 столовой ложки измельченных орехов.

Предварительно разогрейте духовку до 160°. Смешайте 200 г овсянки, 45 г тыквенных семечек, 150 г измельченных орехов и 1 чайную ложку корицы. Взбейте 1 яичный белок, смешайте с 85 г растопленного сливочного масла и добавьте к сухим ингредиентам.

Что есть на обед

На обед эксперт советует приготовить такие сбалансированные блюда:

Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Взбейте 6 яиц, добавьте 4 столовые ложки обычной муки, 225 г тертого сыра чеддер, 300 г сыра, 2 нарезанные кабачки, репчатый лук, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец.

Разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, обжарьте 1 нарезанный кубиками лук, 2 нарезанных кубиками красного перца и 2 измельченных зубчика чеснока до румяности. Добавьте нарезанных помидоров, фасоли и 2 ч.л копченой паприки.

Обжарьте 2 нарезанные моркови и 1 нарезанный кубиками лук на оливковом масле. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и жарьте 2-4 мин. Добавьте 400 г нарезанных помидоров и тушите 25 мин. Добавьте фасоль, 500 мл овощного бульона, приправьте и кипятите 10 минут. Смешать с 300 мл сливок. Сверху посыпать базиликом.

Каких продуктов категорически избегать

При похудении стоит избегать продуктов, которые способствуют набору веса, вызывают скачки сахара в крови и задержку жидкости. К ним относятся:

фастфуд и полуфабрикаты - гамбургеры, картофель фри, сосиски, пельмени содержат много жира, соли и химических добавок

сахар и сладости - пирожные, конфеты, газированные напитки быстро повышают уровень глюкозы, способствуя накоплению жира

белый хлеб и выпечка - содержат рафинированную муку, которая быстро усваивается и не дает долгого ощущения сытости

алкоголь - замедляет обмен веществ и содержит пустые калории

чипсы и соленые закуски - из-за большого количества жира, соли и консервантов способствуют отекам и перееданию

сладкие йогурты и хлопья - часто содержат много сахара, хотя кажутся полезными

Вместо этих продуктов стоит отдавать предпочтение белкам, клетчатке и здоровым жирам, которые помогут вам худеть без стресса для организма.

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