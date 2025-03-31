Как есть любимую еду и при этом терять вес? Назван простой способ

При похудении не обязательно отказываться от любимых блюд, чтобы сохранить фигуру. Главное - знать, как правильно сочетать продукты, контролировать порции и находить здоровые альтернативы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
В течение многих лет потерю веса связывали с исключением групп продуктов питания, потреблением маленьких порций и полаганием на силу воли для преодоления приступов голода. Однако, такой подход на самом деле затрудняет похудение
Такие продукты, как авокадо, орехи, семена, обезжиренные молочные продукты и темный шоколад дольше будут оставлять организм сытым и не позволят потянуться к закускам, которые прошли ультраобработку.
Диетолог Робби Паддик говорит, что употребляя три раза в день пищу с меньшим содержанием рафинированных углеводов и сахара и приготовленную из цельных продуктов, вы дольше будете чувствовать себя сытыми. Регулярное питание также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая желание переедать.
"Вы можете похудеть, не теряя ничего, потребляя приятные на вкус продукты, такие как сыр и масло. Если мы ограничиваем или запрещаем продукты, это может привести к срыву", - добавил эксперт.
Если между приемами пищи перерыв составляет пять часов, то перекусите здоровой, богатой белками пищей. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, жиров из цельных продуктов и овощей, таких как консервированная рыба, йогурт, творог или ломтики яблока с ореховым маслом.
Диетолог назвал варианты сбалансированных завтраков:
На обед эксперт советует приготовить такие сбалансированные блюда:
При похудении стоит избегать продуктов, которые способствуют набору веса, вызывают скачки сахара в крови и задержку жидкости. К ним относятся:
Вместо этих продуктов стоит отдавать предпочтение белкам, клетчатке и здоровым жирам, которые помогут вам худеть без стресса для организма.
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