Як їсти голубці і не гладшати? Названо простий спосіб

Голубці - страва, без якої важко уявити українську кухню. Але багато хто уникає їх, побоюючись зайвих калорій. Насправді ж цю страву можна зробити не лише смачною, а й корисною для фігури.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Людмили Матішинець

Як їсти голубці при схудненні

За словами експерта, голубці теж можуть бути частиною здорового раціону. Варто лише трохи адаптувати рецепт і можна отримати збалансовану страву, без шкоди для фігури.

"Бо здорове харчування - це не про заборони. Це коли смачно, ситно і з користю. Можна включати майже все - головне як і з чим", - зазначила нутриціолог.

Часто люди, коли їдять голубці, то додають багато сметани. В результаті вони переїдають, не отримують достатньо клітковини та поживних речовин.

Щоб зробити таку страву корисною, насолодитися і задовільнити свої смакові рецептори, варто заповнити меншу частину тарілки голубцями, тоді як більшу - овочами та зеленню.

В результаті ви отримаєте достатню кількість клітковини, поживних речовин та не переїсте.

До того ж сметану варто замінити, наприклад на 3 або 8 % грецький йогурт, адже він більш корисніший.

"Голубці, пельмені, торти чи навіть МакДональдз не винні в наборі ваги. Важливо навчитись створювати баланс на тарілці та насолоджуватись улюбленими продуктами", - додала Матішинець.

Як не варто готувати голубці

Додавати занадто жирне м’ясо

Помилкою є використання лише свинячого фаршу. Найкраще обирати пісне м’ясо - індичку, курку, яловичину або мікс з нежирною свининою.

Смаження інгредієнтів

Не варто попередньо обсмажувати цибулю, моркву або навіть фарш. Замість смаження - тушкуйте овочі. Це збереже смак і зменшить калорійність.

Багато білого рису

Зменшіть кількість рису або замініть на бурий рис, кіноа, булгур або гречку - вони мають нижчий глікемічний індекс і більше клітковини.

Калорійні соуси

Часто до голубців додають жирний сметанковий соус. Найкращим буде соус з томатів, води, трохи спецій і оливкової олії.