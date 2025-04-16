Как есть голубцы и не толстеть? Назван простой способ

Голубцы - блюдо, без которого трудно представить украинскую кухню. Но многие избегают их, опасаясь лишних калорий. На самом же деле это блюдо можно сделать не только вкусным, но и полезным для фигуры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Людмилы Матишинец

Как есть голубцы при похудении

По словам эксперта, голубцы тоже могут быть частью здорового рациона. Стоит лишь немного адаптировать рецепт и можно получить сбалансированное блюдо, без вреда для фигуры.

"Потому что здоровое питание - это не о запретах. Это когда вкусно, сытно и с пользой. Можно включать почти все - главное как и с чем", - отметила нутрициолог.

Часто люди, когда едят голубцы, то добавляют много сметаны. В результате они переедают, не получают достаточно клетчатки и питательных веществ.

Чтобы сделать такое блюдо полезным, насладиться и удовлетворить свои вкусовые рецепторы, стоит заполнить меньшую часть тарелки голубцами, тогда как большую - овощами и зеленью.

В результате вы получите достаточное количество клетчатки, питательных веществ и не переедите.

К тому же сметану стоит заменить, например на 3 или 8% греческий йогурт, ведь он более полезен.

"Голубцы, пельмени, торты или даже МакДональдз не виноваты в наборе веса. Важно научиться создавать баланс на тарелке и наслаждаться любимыми продуктами", - добавила Матишинец.

Как не стоит готовить голубцы

Добавлять слишком жирное мясо

Ошибкой является использование только свиного фарша. Лучше всего выбирать постное мясо - индейку, курицу, говядину или микс с нежирной свининой.

Жарка ингредиентов

Не стоит предварительно обжаривать лук, морковь или даже фарш. Вместо жарки - тушите овощи. Это сохранит вкус и уменьшит калорийность.

Много белого риса

Уменьшите количество риса или замените на бурый рис, киноа, булгур или гречку - они имеют более низкий гликемический индекс и больше клетчатки.

Калорийные соусы

Часто к голубцам добавляют жирный сметанный соус. Лучшим будет соус из томатов, воды, немного специй и оливкового масла.