Як взимку швидко висушити випрані речі у квартирі

Зима створює труднощі для сушки білизни через відсутність сонця і холодний клімат. Якщо немає можливості сушити речі на балконі чи вулиці, доводиться шукати інші варіанти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як можна ефективно сушити білизну взимку без шкоди для здоров’я та інтер’єру вашої оселі.

Вибір правильного місця

Найкраще сушити білизну в нежитлових приміщеннях, таких як коридор, кухня чи ванна кімната. Уникайте спальні та вітальні, де ви проводите багато часу, щоб запобігти накопиченню вологи.

Для сушки у ванній кімнаті можна використовувати настінні чи стельові сушарки, які економлять місце. Якщо використовуєте переносну сушарку, розташуйте її ближче до вікна для кращого провітрювання.

Не забувайте регулярно відкривати вікна, щоб зменшити вологість.

Максимальний віджим у пральній машині

Виставляйте максимальний режим віджиму для білизни, яка це дозволяє. Наприклад, джинси, рушники та постільна білизна зазвичай добре переносять високі оберти.

Делікатні тканини краще віджимати вручну чи обирати спеціальний режим. Після прання ретельно струшуйте речі, щоб видалити залишки води. Це скоротить час сушіння та зменшить вологість у приміщенні.

Сушіння речей у квартирі може підвищити вологість (фото: Freepik.com)

Провітрювання приміщення

Відкрите вікно під час сушіння - найпростіший спосіб уникнути утворення конденсату. Свіже повітря допомагає знизити вологість і запобігти утворенню плісняви.

Якщо не можете довго тримати вікно відчиненим, встановіть осушувач повітря. Він ефективно видаляє надлишок вологи з повітря. Регулярне провітрювання також сприяє підтриманню здорового мікроклімату.

Використання додаткових засобів

Осушувач повітря чи вентилятор допоможуть прискорити сушіння білизни. Вентилятор створює циркуляцію повітря, що сприяє рівномірному висиханню тканин.

Також можна використовувати спеціальні сушарки для білизни, які підходять навіть для невеликих квартир. Для економії місця зверніть увагу на складні або настінні моделі. Важливо слідкувати, щоб білизна не торкалася поверхонь, що можуть залишати запахи.

Сушка білизни на морозі

Якщо у вас є доступ до балкона чи приватного двору, скористайтеся можливістю сушити речі на морозі. Холод не лише висушує тканини, але й знищує бактерії. Для запобігання замерзанню можна додати у воду для полоскання трохи солі.

Замерзлу білизну слід залишити відтанути перед занесенням до приміщення, щоб не пошкодити тканину. Такий метод є безпечним і корисним для щільних матеріалів.

Сушити речі на батареях взимку не варто (фото: Freepik.com)

Уникайте батарей

Сушка речей на батареях призводить до деформації тканин і значного підвищення вологості. Окрім цього, батарея втрачає ефективність, оскільки тепло витрачається на випаровування води.

Маленькі предмети, як-от шкарпетки чи білизна, можна сушити на спеціальних тримачах над батареєю. Але великі речі краще сушити на сушарці або на відкритому повітрі. Це допоможе зберегти якість тканин.

Контроль вологості

Підвищена вологість у приміщенні може спричинити проблеми зі здоров’ям і пошкодження стін. Використовуйте вологоміри, щоб контролювати стан повітря. Якщо вологість перевищує норму (близько 60%), провітрюйте приміщення або вмикайте осушувач.

Також можна розмістити вологопоглинаючі матеріали, наприклад, силікагель чи спеціальні наповнювачі. Це простий спосіб зберегти комфорт і безпеку вдома.