Як вживати картоплю, щоб отримати з неї максимальну користь

Що треба знати про картоплю

Ті, хто збирається схуднути або ведуть здоровий спосіб життя, часто сприймають крохмалистий овоч із підозрою, особливо через його нездорові варіації у вигляді картоплі фрі, чіпсів та інших страв.

Однак якщо ви просто зміните спосіб приготування цього овоча - він стане здоровою їжею. Про це повідомила у подкасті лікар-дієтолог Ніту Баджекал.

"Я хочу, щоб люди їли крохмалисті овочі, наприклад картоплю зі шкіркою. Картопля є чудовим джерелом енергії та допомагає залишатися ситими", - сказала експерт.

В ідеалі вам треба зварити картоплю, покласти її в холодильник, а потім розігріти.

"Це збільшує резистентний крохмаль, і коли ви збільшуєте резистентний крохмаль, рівень цукру в крові не підвищується. Я також хочу, щоб ви їли солодку картоплю, батат та інші бульби", - додала дієтолог.

Доктор Баджекал радить вживати різноманітну їжу, особливо для тих, хто має гормональні проблеми або захворювання.Також вона заоохочує людей переходити на рослинну дієту.

У плані прийняття будь-якої нової дієти чи способу життя медик застерігає від різких змін. Натомість вона запропонувала період від трьох до шести місяців для поступового та здорового переходу.