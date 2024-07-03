Як вживати картоплю, щоб отримати з неї максимальну користь

Картоплю дуже часто уникають у здорових дієтах через високий вміст крохмалю. Але це робити зовсім не потрібно. Є унікальний спосіб її приготування, який принесе користь для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Ті, хто збирається схуднути або ведуть здоровий спосіб життя, часто сприймають крохмалистий овоч із підозрою, особливо через його нездорові варіації у вигляді картоплі фрі, чіпсів та інших страв.
Однак якщо ви просто зміните спосіб приготування цього овоча - він стане здоровою їжею. Про це повідомила у подкасті лікар-дієтолог Ніту Баджекал.
"Я хочу, щоб люди їли крохмалисті овочі, наприклад картоплю зі шкіркою. Картопля є чудовим джерелом енергії та допомагає залишатися ситими", - сказала експерт.
В ідеалі вам треба зварити картоплю, покласти її в холодильник, а потім розігріти.
"Це збільшує резистентний крохмаль, і коли ви збільшуєте резистентний крохмаль, рівень цукру в крові не підвищується. Я також хочу, щоб ви їли солодку картоплю, батат та інші бульби", - додала дієтолог.
Доктор Баджекал радить вживати різноманітну їжу, особливо для тих, хто має гормональні проблеми або захворювання.Також вона заоохочує людей переходити на рослинну дієту.
У плані прийняття будь-якої нової дієти чи способу життя медик застерігає від різких змін. Натомість вона запропонувала період від трьох до шести місяців для поступового та здорового переходу.
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